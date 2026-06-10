Milhões de brasileiros têm direito à parte de R$ 10,3 bilhões “parados”

Desde 2022, milhões de brasileiros têm conseguido recuperar quantias esquecidas há anos por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR), uma plataforma oficial do Banco Central (BC) que possibilita o resgate de montantes deixados em contas correntes encerradas, consórcios e tarifas cobradas indevidamente.

E embora mais de R$ 15 bilhões já tenham sido devolvidos ao longo dos últimos anos, o BC informou nesta terça-feira (9-06) que ainda há um total de R$ 10,3 bilhões disponível para resgates.

Conforme divulgado pelo portal O Globo, cerca de R$ 7,9 bilhões desse montante pertence a 45 milhões de pessoas físicas. Já os outros R$ 2,4 bilhões correspondem a dinheiro esquecido por empresas.

Vale destacar que a maior parte dos resgates envolve quantias modestas, tendo em vista que 64,5% dos beneficiários têm direito a valores de até R$ 10. A faixa entre R$ 10,01 e R$ 100 concentra 23,4% dos casos, enquanto 9,91% flutuam entre R$ 100,01 e R$ 1 mil.

O grupo com saldos superiores a R$ 1 mil, por sua vez, representa a menor parcela, com apenas 2,1% do total. Para conferir o total disponível para resgate e solicitar o valor, basta acessar o site oficial estabelecido pelo BC para esta função, informa notícia do site TNH1.

Desenrola: bilhões esquecidos podem financiar nova iniciativa do governo

Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo O Globo, essa pode ser a última chance para que os brasileiros consigam ter acesso aos bilhões disponíveis para resgate, já que parte do valor deve ser utilizado para garantir as renegociações do Desenrola 2.0.

No início de maio, o governo federal anunciou que uma parte significativa dos recursos (de R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões) seriam transferidos para o Fundo de Garantia de Operações (FGO) para viabilizar juros mais baixos e descontos atrativos nos acordos.

O governo pretende lançar um edital para que os brasileiros tenham uma última chance de resgatar os valores esquecidos. Caso os saldos não sejam reclamados em até 30 dias após a publicação do documento, as quantias serão incorporadas de forma definitiva ao patrimônio do fundo público.

Com informações: Panorama do MS