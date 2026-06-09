Polícia Civil de Guaíra elucida dois homicídios registrados na cidade e identifica autores

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 13ª Delegacia Regional de Polícia, vem informar sobre os dois últimos homicídios ocorridos no município no período aproximado de 20 dias. Trata-se de fatos distintos, porém ambos já se encontram esclarecidos pelas investigações policiais.

O primeiro caso ocorreu na noite de 13 de maio, quando um homem de 26 anos foi executado, com um tiro na cabeça, às margens da rodovia BR-272 . Após a análise de horas de imagens de câmeras de segurança do município, a Polícia Civil identificou o veículo responsável por levar a vítima até o local do crime, bem como o autor dos disparos.

Durante as diligências, o veículo foi apreendido e submetido à perícia técnica. Foram coletadas amostras de sangue, que seguem para análise laboratorial, aguardando-se os respectivos resultados. O investigado também foi ouvido e apresentou versões contraditórias e incompatíveis com as imagens analisadas durante a investigação.

Diante do conjunto probatório reunido, a Polícia Civil, por intermédio do Delegado Ildelúcio de Oliveira Melo, titular da Delegacia de Polícia de Guaíra, representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão do investigado, que atualmente se encontra foragido.

OUTRO HOMICÍDIO

O segundo caso ocorreu no último fim de semana, quando um homem de 29 anos foi morto em decorrência de uma discussão motivada por questões financeiras . A vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na Vila Eletrosul, chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As investigações avançaram rapidamente e a Polícia Civil já identificou o autor do crime. Testemunhas foram ouvidas, e as medidas cabíveis estão sendo adotadas.

A Polícia Civil de Guaíra reforça seu compromisso com a população guairense, atuando de forma firme e técnica na elucidação de crimes, na responsabilização dos autores e na promoção da segurança pública.

Qualquer informação que possa auxiliar na localização dos investigados poderá ser repassada diretamente ao Setor de Investigações da Delegacia de Polícia de Guaíra, pelo telefone (44) 99137-0980. O sigilo das informações é garantido.

Com informações: Ponto da Notícia