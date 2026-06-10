Homem pula de balsa no Rio Piquiri ao ver polícia e abandona carro roubado com maconha

Uma operação integrada entre forças de segurança resultou na apreensão de 288 quilos de maconha e de um veículo roubado na região de Terra Roxa, no oeste do Paraná. A ação ocorreu nesta terça-feira (9), durante patrulhamento ostensivo realizado em rodovias próximas à travessia do Rio Piquiri.

Participaram da operação equipes do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal, do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal do Brasil (RFB). Os agentes intensificavam o monitoramento da região quando identificaram uma movimentação suspeita.

Ao se aproximarem da balsa de travessia do Rio Piquiri, os policiais observaram que o motorista de um automóvel reagiu de forma inesperada à presença das equipes. Segundo as forças de segurança, o condutor abandonou o veículo, pulou a grade de proteção e se lançou no rio na tentativa de escapar da fiscalização.

Veículo roubado

Na sequência, os agentes realizaram a abordagem e verificaram a situação do automóvel. Durante a checagem, as equipes constataram que o veículo possuía registro de roubo. Além disso, uma vistoria detalhada revelou a presença de 288 quilos de substância análoga à maconha no interior do carro.

Diante da situação, os policiais apreenderam o suspeito, o veículo e toda a carga de entorpecente. Posteriormente, os materiais foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.

Todo o material apreendido seguiu para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, responsável pela continuidade das investigações e demais providências relacionadas ao caso.

A operação reforça o trabalho conjunto das forças de segurança que atuam na região de fronteira. As instituições destacam que ações integradas contribuem para o combate ao tráfico de drogas, à circulação de veículos ilícitos e ao enfraquecimento de organizações criminosas que atuam no Paraná.

Com informações: BPFron / OBemdito