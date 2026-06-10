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10/06/2026
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    Governo de Mundo Novo concede reajuste salarial e aumento do auxílio-alimentação

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo encaminhou à Câmara Municipal os projetos de lei que garantem reajuste salarial e aumento do auxílio-alimentação aos servidores públicos municipais. A proposta foi amplamente discutida com o Sindicato dos Servidores Municipais (SINSERV), e aprovadas pelo Legislativo, assegurando valorização ao funcionalismo do Executivo e do Legislativo.
    Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 009/2026 e do Projeto de Lei Complementar nº 001/2026, os servidores terão reajuste salarial de 5,00%.
    Além do reajuste, o auxílio-alimentação também foi ampliado, fortalecendo o compromisso da administração municipal com a valorização dos trabalhadores do serviço público.
    Pagamento retroativo a janeiro
    A lei estabelece que o reajuste terá efeito retroativo ao mês de janeiro de 2026. Os valores correspondentes aos meses anteriores serão pagos de forma parcelada junto à folha salarial atual.
    Compromisso com os servidores
    A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou que a medida representa reconhecimento ao trabalho dos servidores municipais e reforça o equilíbrio entre responsabilidade fiscal e valorização profissional.
    “Nosso compromisso é garantir direitos, reconhecer o empenho dos servidores e manter a gestão responsável das finanças públicas”, afirmou a prefeita.
    Com a aprovação dos projetos, o Governo de Mundo Novo reafirma o diálogo com o funcionalismo e o compromisso de promover melhores condições de trabalho e remuneração aos servidores municipais.
    Com informações: Governo Municipal de Mundo Novo
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