Governo de Mundo Novo concede reajuste salarial e aumento do auxílio-alimentação

O Governo de Mundo Novo encaminhou à Câmara Municipal os projetos de lei que garantem reajuste salarial e aumento do auxílio-alimentação aos servidores públicos municipais. A proposta foi amplamente discutida com o Sindicato dos Servidores Municipais (SINSERV), e aprovadas pelo Legislativo, assegurando valorização ao funcionalismo do Executivo e do Legislativo.

Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 009/2026 e do Projeto de Lei Complementar nº 001/2026, os servidores terão reajuste salarial de 5,00%.

Além do reajuste, o auxílio-alimentação também foi ampliado, fortalecendo o compromisso da administração municipal com a valorização dos trabalhadores do serviço público.

Pagamento retroativo a janeiro A lei estabelece que o reajuste terá efeito retroativo ao mês de janeiro de 2026. Os valores correspondentes aos meses anteriores serão pagos de forma parcelada junto à folha salarial atual.

Compromisso com os servidores A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou que a medida representa reconhecimento ao trabalho dos servidores municipais e reforça o equilíbrio entre responsabilidade fiscal e valorização profissional.

“Nosso compromisso é garantir direitos, reconhecer o empenho dos servidores e manter a gestão responsável das finanças públicas”, afirmou a prefeita.

Com a aprovação dos projetos, o Governo de Mundo Novo reafirma o diálogo com o funcionalismo e o compromisso de promover melhores condições de trabalho e remuneração aos servidores municipais.

Com informações: Governo Municipal de Mundo Novo