UPA de Guaíra completa 10 anos de atendimento e cuidado com a população

O Município de Guaíra, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, celebra nesta quarta-feira, 3 de junho de 2026, os 10 anos de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma década marcada por acolhimento, dedicação e assistência à população.

Inaugurada em 2016, a unidade consolidou-se como referência em atendimentos de urgência e emergência para Guaíra e toda a região de fronteira. Ao longo desses dez anos, a UPA registrou 379.830 atendimentos, número que demonstra a importância do serviço para milhares de pessoas que buscaram assistência nos momentos em que mais precisaram.

Atualmente, a unidade realiza média de 4.413 atendimentos por mês, o equivalente a cerca de 148 pacientes por dia. A estrutura oferece atendimento médico e de enfermagem, exames de raio-X, eletrocardiograma, exames laboratoriais básicos e leitos de observação clínica, além de atuar na estabilização e encaminhamento de pacientes quando necessário.

A UPA também utiliza o Protocolo Manchester, sistema internacional de classificação de risco que garante prioridade aos casos mais graves, proporcionando mais segurança e eficiência no atendimento.

Ao completar 10 anos de atividades, a Unidade de Pronto Atendimento reafirma seu papel fundamental na rede municipal de saúde, mantendo o compromisso de oferecer atendimento humanizado, ágil e de qualidade para a população de Guaíra e da região.

Com informações: Ponto da Notícia