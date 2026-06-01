Vítimas que morreram em acidente entre Umuarama e Perobal foram ejetadas

Uma colisão frontal entre um VW Gol e uma van Renault Master deixou três mulheres mortas e outras três pessoas gravemente feridas na manhã desta segunda-feira (1º), na PR-323, entre Umuarama e Perobal, nas proximidades do Haras Two Brothers. As vítimas que vieram a óbito foram ejetadas do automóvel, conforme o Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações apuradas no local, o Gol seguia no sentido Perobal–Umuarama, enquanto a van trafegava no sentido contrário. Por circunstâncias que ainda serão apuradas pelas autoridades, os veículos colidiram frontalmente.

Com a força do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. A parte frontal da van também sofreu danos severos e ficou totalmente retorcida.

As três vítimas que morreram ocupavam o banco traseiro do Gol. Segundo as equipes de resgate, elas foram ejetadas do veículo e morreram no local. As identidades ainda não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem, pois o Instituto Médico-Legal seguia realizando os trabalhos de recolhimento dos corpos.

Os dois ocupantes que viajavam nos bancos dianteiros do carro sofreram ferimentos graves. O motorista da van também ficou gravemente ferido. Todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico em um hospital de Umuarama.

O tenente Gabriel Marçal, do Corpo de Bombeiros de Umuarama, informou que a primeira equipe que chegou ao local encontrou cinco vítimas no automóvel. Três mulheres já estavam em óbito, enquanto uma mulher permanecia presa às ferragens e um homem estava enclausurado no interior do veículo.

Conforme o oficial, uma equipe de atendimento da concessionária EPR já realizava o resgate do condutor do Gol quando os bombeiros chegaram. Em seguida, os militares estabilizaram o veículo, removeram uma das portas e realizaram o desencarceramento da passageira ferida, que foi entregue aos cuidados do Samu.

O condutor da van já havia sido retirado do veículo por populares antes da chegada dos socorristas. Ele estava consciente, recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao hospital. A van estava carregada com alimentos no momento da batida.

Após o resgate das vítimas, equipes permaneceram na rodovia para apoio aos trabalhos da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML), responsáveis pela perícia e remoção dos corpos.

As causas do acidente serão investigadas.

Congestionamento quilométrico

Motoristas que pretendem trafegar pela PR-323, entre Umuarama e Perobal, devem evitar o trecho nas próximas horas. O grave acidente mobiliza diversas equipes de atendimento, provoca lentidão intensa e longas filas nos dois sentidos da rodovia.

Neste momento, o trânsito opera em sistema de pare e siga, porém há um congestionamento de até 4 quilômetros. As equipes liberam o fluxo alternadamente para cada sentido, permitindo que os veículos avancem por alguns metros antes de novas interrupções. Como consequência, os condutores enfrentam congestionamento e deslocamento muito lento na região.

De acordo com as informações apuradas no local, a retenção já começa nas proximidades do viaduto de acesso à PR-468, rodovia que liga Umuarama a Mariluz. O fluxo segue comprometido até o trecho onde ocorreu a colisão.

A orientação é para que os motoristas busquem rotas alternativas e evitem a PR-323 sempre que possível.

A expectativa é que a situação na PR-323 se prolongue por várias horas, já que ainda serão realizados os trabalhos de perícia da Polícia Científica, além da remoção dos corpos pelo Instituto Médico-Legal (IML) e a retirada dos veículos envolvidos.

Outro acidente

Um novo acidente foi registrado próximo ao local, também na manhã desta segunda-feira (1º). A princípio um caminhão não conseguiu frear a tempo e colidiu e arrastrou quatro veículos que estavam no local. Não há confirmação de feridos com esta nova colisão.

Com informações: O Bemdito