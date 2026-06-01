Japorã receberá nesta quarta-feira (3) Unidade Odontológica Móvel articulada por Geraldo Resende

Veículo vai reforçar o atendimento em saúde bucal nas aldeias indígenas, assentamentos e comunidades rurais do município

Panorama do MS –

O município de Japorã está entre os nove contemplados em Mato Grosso do Sul com uma Unidade Odontológica Móvel (UOM), conquista viabilizada pelo deputado federal Geraldo Resende (União Brasil-MS) junto ao Ministério da Saúde. A entrega oficial acontecerá na quarta-feira (3), em Campo Grande, durante solenidade promovida pelo Ministério da Saúde.

A nova unidade representa um reforço para a rede municipal de saúde, ampliando o acesso aos serviços odontológicos especialmente para as comunidades indígenas, assentamentos rurais e moradores das localidades mais afastadas da área urbana.

Para o deputado Geraldo Resende, a conquista possui um significado especial para Japorã, município que abriga uma expressiva população indígena e que enfrenta desafios relacionados às grandes distâncias entre as comunidades e os serviços públicos de saúde.

“Japorã é um município que possui características muito próprias e uma população que necessita de políticas públicas diferenciadas. Essa Unidade Odontológica Móvel permitirá que o atendimento chegue diretamente às aldeias, assentamentos e comunidades rurais, garantindo mais acesso, mais prevenção e mais qualidade de vida para a população”, destaca o parlamentar.

As Unidades Odontológicas Móveis foram criadas para ampliar o alcance dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), levando atendimento odontológico às regiões onde o acesso é mais difícil.

Os veículos funcionam como consultórios odontológicos completos sobre rodas e contam com cadeira odontológica, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, fotopolimerizador e diversos outros equipamentos necessários para a realização dos procedimentos.

A estrutura permite a realização de consultas, avaliações preventivas, restaurações, extrações simples e outras ações voltadas à promoção da saúde bucal.

As unidades são operadas pelas Equipes de Saúde Bucal (eSB), compostas por cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal habilitados pelo Ministério da Saúde.

Segundo Geraldo Resende, a nova unidade será uma ferramenta para fortalecer o atendimento às populações indígenas do município, contribuindo para reduzir desigualdades históricas no acesso à saúde.

“Tenho dedicado grande parte da minha atuação parlamentar à defesa da saúde indígena. Sabemos que muitas comunidades enfrentam dificuldades para chegar aos serviços especializados. Por isso, levar o atendimento até essas localidades é uma forma de promover inclusão, cidadania e respeito à dignidade das pessoas”, enfatiza.

O deputado lembra que a saúde bucal influencia diretamente a saúde geral da população, prevenindo doenças, reduzindo complicações e melhorando a qualidade de vida.

As UOMs fazem parte do programa Brasil Sorridente, uma das mais importantes políticas públicas de saúde bucal do país. Atualmente, mais de 34 mil Equipes de Saúde Bucal estão credenciadas pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional.

Os gestores municipais podem utilizar a unidade móvel em diferentes regiões do município, compartilhando a estrutura entre diversas equipes e ampliando a cobertura dos atendimentos.

Geraldo Resende ressalta que a chegada da Unidade Odontológica Móvel soma-se a outras ações e investimentos destinados ao município ao longo de sua trajetória parlamentar.

“Nosso compromisso é continuar atendendo as reivindicações apresentadas pelo prefeito Vitor Malaquias, pela Câmara de Vereadores e lideranças do município, dessa forma, trabalhando para levar mais saúde, mais infraestrutura e mais qualidade de vida para a população de Japorã. Essa unidade móvel é mais uma demonstração de que estamos atentos às necessidades dos municípios e buscando soluções concretas para melhorar a vida das pessoas”, afirma.

Com a nova Unidade Odontológica Móvel, Japorã amplia sua capacidade de atendimento em saúde bucal, garantindo que os serviços cheguem às comunidades mais distantes e fortalecendo a atenção básica no município.

Com informações: TV Sobrinho