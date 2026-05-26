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    Veículo é perseguido e é apreendido 1.550kg de maconha em Mundo Novo, ms

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Ao realizar patrulhamento próximo ao cemitério municipal, a guarnição visualizou um veículo suspeito.

    O condutor desobedeceu ordem de parada e iniciou fuga, sendo acompanhado pela equipe policial.

    Após manobras perigosas, foram efetuados disparos nos pneus do veículo, que perdeu o controle e capotou.

    O condutor fugiu a pé e não foi localizado. No interior do automóvel foram encontrados 75 fardos de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 1.550 kg da droga.

    O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo/MS para providências cabíveis.

    Com informações Polícia Militar de Mundo Novo, ms

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