Veículo é perseguido e é apreendido 1.550kg de maconha em Mundo Novo, ms

Ao realizar patrulhamento próximo ao cemitério municipal, a guarnição visualizou um veículo suspeito.

O condutor desobedeceu ordem de parada e iniciou fuga, sendo acompanhado pela equipe policial.

Após manobras perigosas, foram efetuados disparos nos pneus do veículo, que perdeu o controle e capotou.

O condutor fugiu a pé e não foi localizado. No interior do automóvel foram encontrados 75 fardos de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 1.550 kg da droga.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo/MS para providências cabíveis.

Com informações Polícia Militar de Mundo Novo, ms