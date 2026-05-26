PM de Guaíra cumpre mandado de prisão no Jardim Zeballos

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas foi preso na manhã de segunda-feira (25), em Guaíra.

A abordagem aconteceu no bairro Jardim Zeballos durante diligências realizadas pela Polícia Militar.

Ao visualizar o suspeito no quintal da residência, a equipe deu voz de prisão e apresentou o mandado judicial.

Após pelos procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Guaíra, onde permanece à disposição da Justiça.

Com informações: Ponto da Notícia