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    PM de Guaíra cumpre mandado de prisão no Jardim Zeballos

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas foi preso na manhã de segunda-feira (25), em Guaíra.
    A abordagem aconteceu no bairro Jardim Zeballos durante diligências realizadas pela Polícia Militar.
    Ao visualizar o suspeito no quintal da residência, a equipe deu voz de prisão e apresentou o mandado judicial.
    Após pelos procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Guaíra, onde permanece à disposição da Justiça.
    Com informações: Ponto da Notícia
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