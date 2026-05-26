Tempestade em Guaíra: Madrugada registra granizo e quase 100 mm de chuva

A madrugada foi de muita chuva em Guaíra na madrugada desta terça-feira (26).

Conforme o Simepar, a cidade registrou 96 mm de chuva entre meia noite e 07h00 da manhã. A chuva mais intensa foi entre 1h00 e 2h00 da manhã, sendo registrados quase 70 mm nas duas horas.

A chuva intensa também veio acompanhada de muitos raios e ventos com rajadas de quase 50 km/h, causando a quebra de vários galhos e quedas de algumas árvores pela cidade.

Em vários locais da cidade de Guaíra também houve registro de granizo. A enxurrada também causou danos e transtornos, com muita lama nas ruas e até muros derrubados.

Antes da forte chuva, os moradores de Guaíra foram surpreendidos por uma alerta em seus celulares, onde a Defesa Civil informou sobre a possibilidade de temporal, chuva intensa, rajadas de vento e granizo, o que se confirmou posteriormente.

Nesta manhã, equipes da Prefeitura de Guaíra trabalham para limpeza das ruas e remoção de galhos e árvores caídas.

Com informações: Ponto da Notícia