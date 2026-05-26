terça-feira,
26/05/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesTempestade em Guaíra: Madrugada registra granizo e quase 100 mm de chuva
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraVariedades

    Tempestade em Guaíra: Madrugada registra granizo e quase 100 mm de chuva

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A madrugada foi de muita chuva em Guaíra na madrugada desta terça-feira (26).
    Conforme o Simepar, a cidade registrou 96 mm de chuva entre meia noite e 07h00 da manhã. A chuva mais intensa foi entre 1h00 e 2h00 da manhã, sendo registrados quase 70 mm nas duas horas.
    A chuva intensa também veio acompanhada de muitos raios e ventos com rajadas de quase 50 km/h, causando a quebra de vários galhos e quedas de algumas árvores pela cidade.
     Em vários locais da cidade de Guaíra também houve registro de granizo. A enxurrada também causou danos e transtornos, com muita lama nas ruas e até muros derrubados.
    Antes da forte chuva, os moradores de Guaíra foram surpreendidos por uma alerta em seus celulares, onde a Defesa Civil informou sobre a possibilidade de temporal, chuva intensa, rajadas de vento e granizo, o que se confirmou posteriormente.
    Nesta manhã, equipes da Prefeitura de Guaíra trabalham para limpeza das ruas e remoção de galhos e árvores caídas.
    Com informações: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    Veículo é perseguido e é apreendido 1.550kg de maconha em Mundo Novo, ms
    Próximo artigo
    PM de Guaíra cumpre mandado de prisão no Jardim Zeballos

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: