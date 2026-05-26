MPMS desarticula organização criminosa especializada em fraudes contra idosos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, em atuação conjunta com a Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC/CI-MPMS) e com apoio do Gaeco-MPSP, do Gaeco Núcleo Campinas, e das Polícias Civil e Militar de São Paulo, deflagrou, hoje, terça-feira (26-05), a “Operação Crédito Fantasma’, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Guarulhos/SP.

A operação apura estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de capitais. O grupo tinha como alvos preferenciais idosos, aposentados e beneficiários do INSS. Os investigados se passavam por funcionários de instituições bancárias, utilizavam dados bancários extraídos ilegalmente e documentos falsificados para induzir as vítimas a realizar transferências via Pix. Os valores eram, em seguida, pulverizados entre dezenas de contas para dificultar o rastreamento. Um dos alvos movimentou mais de R$ 2,3 milhões no período investigado.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão domiciliar, com apreensão de celulares, computadores e documentos. A operação é resultado de análise de dados telemáticos e bancários pela UICC, que identificou dezenas de vítimas beneficiárias do INSS.

A população deve estar atenta a contatos não solicitados de supostos funcionários de bancos ou financeiras, especialmente quando houver pedido de transferência, estorno ou depósito em qualquer conta. Instituições financeiras legítimas nunca solicitam transferências para terceiros como condição para cancelamento ou regularização de contratos.

Denúncias de crimes cibernéticos podem ser realizadas pela Ouvidoria do MPMS: https://ouvidoria.mpms.mp.br/

Com informações: Panorama do MS