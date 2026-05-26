Projeto “Juntos pelo Campo” realizou cerca de 3 mil atendimentos no Complexo Santo Antônio

A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e demais secretarias municipais, participou ativamente, em parceria com a AGRAER, da realização do projeto “Juntos pelo Campo”, levando diversos atendimentos e serviços essenciais aos moradores da zona rural, especialmente das comunidades mais distantes da sede do município.

A ação aconteceu na região do Complexo Santo Antônio e reuniu centenas de produtores rurais e moradores da comunidade, oferecendo uma ampla gama de serviços gratuitos e totalizando cerca de 3 mil atendimentos durante os dois dias de programação.

O mutirão contou com equipes mobilizadas para garantir atendimento de qualidade à população do campo, disponibilizando suporte por meio das secretarias municipais envolvidas. A iniciativa levou cidadania, assistência técnica e serviços essenciais diretamente às famílias rurais, aproximando ainda mais o poder público dos moradores da área rural.

Entre os serviços oferecidos estiveram emissão de documentos, orientações técnicas voltadas ao desenvolvimento rural, atendimentos sociais, assistência técnica especializada e ações ligadas à saúde animal, incluindo vacinação e suporte aos produtores.

Coordenado pela AGRAER, o evento contou com a participação de autoridades municipais, estaduais e representantes de entidades ligadas ao setor produtivo, entre elas a senadora Tereza Cristina e o diretor-presidente da AGRAER, Fernando Luiz Nascimento.

Para a administração municipal, apoiar ações como o “Juntos pelo Campo” representa investir diretamente na valorização do homem do campo e no fortalecimento da agricultura familiar, setor essencial para a economia e o crescimento de Itaquiraí.

A Prefeitura destacou ainda que continuará sendo parceira de iniciativas que promovam mais acesso, oportunidades, dignidade e qualidade de vida às famílias que vivem e produzem no meio rural.

Com informações: Cone Sul em Foco