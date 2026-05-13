Senado aprova MP que prevê a renovação automática da CNH para bons condutores

O Senado aprovou nesta terça-feira (12) a Medida Provisória (MP) 1327/25, que prevê, entre outros pontos, a renovação automática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os beneficiados são os inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), o chamado cadastro dos bons condutores.

O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O RNPC oferece benefícios aos motoristas que não cometeram infrações de trânsito sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses. Entre os benefícios estão descontos em tributos, pedágios, estacionamentos e seguros, além de prever a renovação sem custos da CNH.

Pela proposta, aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados, condutores com mais de 50 anos e menos de 70 terão direito à renovação automática da CNH apenas uma vez. Já os motoristas com 70 anos ou mais e os que têm a validade da carteira reduzida por recomendação médica não receberão o benefício.

Além da renovação automática, o texto trata de outras mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Entre outros pontos, permite a emissão física ou digital da habilitação, a critério do condutor.

Exames médicos mantidos

O texto mantém exames médicos de aptidão física e mental e avaliação psicológica, no processo de renovação da CNH. No entanto, prevê a definição de um preço público fixado por órgão de trânsito da União para esses exames. Os valores terão atualização anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O relator na comissão mista que analisou a MP, senador Renan Filho (MDB-AL), classificou de avanço as alterações propostas. “As mudanças representam um importante avanço no processo de modernização, racionalização e redução de custos associados ao sistema brasileiro de habilitação de condutores”, afirmou Renan Filho no parecer sobre o texto.

Ao defender o seu relatório no plenário, o senador apontou que a medida vai desburocratizar ainda mais o processo de habilitação. “Mantivemos a renovação automática para o bom condutor e se ele não cometer infração, não precisará se preocupar com o Estado. Só vai precisar fazer o exame”, disse.

Foto: Carlos Moura/Agência Senado

(OBemdito com informações da Agência Brasil)