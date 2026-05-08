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    É hoje: começa a 38ª Festa das Nações com show de Guilherme & Santiago

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A dupla Guilherme & Santiago é a atração principal desta sexta-feira, 08 de maio, na abertura da 38ª Festa das Nações. A programação da noite também contará com show de Matheus & Lorenzo e, após os shows, animação com DJ Jheny.
    O Governo de Mundo Novo convida toda a população e toda a região para prestigiar a 38ª Festa das Nações, evento que celebra o cinquentenário do município com muita cultura, gastronomia e diversão para toda a família.
    A festa será realizada na Avenida Manoel Mendes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Moreirão, com entrada gratuita.
    O público poderá aproveitar uma ampla praça de alimentação, com sabores de diferentes culturas, além de parque de diversões gratuito, garantindo entretenimento para crianças, jovens e adultos durante os dias de evento.
    O Governo de Mundo Novo reforça o convite para que toda a população aproveite esse momento especial de celebração, lazer e confraternização em família. O parque de diversões funcionará somente até domingo, último dia das atrações.
    A festa contará com nove barracas organizadas por entidades do município, representando diferentes países e culturas:
    APAE — Barraca argentina
    LAIS — Barraca paraguaia
    Lar São Francisco — Barraca alemã
    CARI — Barraca chinesa
    FOCA — Barraca uruguaia
    URSO — Barraca americana
    Patrulha Mirim — Barraca brasileira
    AMPDF — Barraca italiana
    Rede Feminina — Barraca mexicana
    Horários de funcionamento do parque de diversões:
    Sexta-feira: das 19h à meia-noite
    Sábado: das 19h à meia-noite
    Domingo: a partir das 13h
    Confira a programação completa da festa:
    Sexta-feira — 08 de maio
    20h30 — Abertura oficial com a Rainha e as Princesas
    22h00 — Show de abertura com Matheus & Lorenzo
    00h00 — Atração principal: Guilherme & Santiago
    Após o show — DJ Jheny
    Sábado — 09 de maio
    19h30 — Show com Rodrigo & Thayane
    22h00 — Show com Wagner Barreto
    00h00 — Atração principal: Israel & Rodolffo
    Após o show — Rodagem
    Domingo — 10 de maio
    14h00 — Show com Atitude 67
    16h00 — Bingo e show de prêmios
    22h00 — Show com Diego & Arnaldo
    00h00 — Atração principal: Fernando & Sorocaba
    A Administração Municipal espera toda a população e visitantes da região para prestigiar mais uma edição da tradicional Festa das Nações, preparada com muito carinho para celebrar os 50 anos de Mundo Novo.
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