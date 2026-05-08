É hoje: começa a 38ª Festa das Nações com show de Guilherme & Santiago

A dupla Guilherme & Santiago é a atração principal desta sexta-feira, 08 de maio, na abertura da 38ª Festa das Nações. A programação da noite também contará com show de Matheus & Lorenzo e, após os shows, animação com DJ Jheny.
O Governo de Mundo Novo convida toda a população e toda a região para prestigiar a 38ª Festa das Nações, evento que celebra o cinquentenário do município com muita cultura, gastronomia e diversão para toda a família.
A festa será realizada na Avenida Manoel Mendes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Moreirão, com entrada gratuita.
O público poderá aproveitar uma ampla praça de alimentação, com sabores de diferentes culturas, além de parque de diversões gratuito, garantindo entretenimento para crianças, jovens e adultos durante os dias de evento.
O Governo de Mundo Novo reforça o convite para que toda a população aproveite esse momento especial de celebração, lazer e confraternização em família. O parque de diversões funcionará somente até domingo, último dia das atrações.
A festa contará com nove barracas organizadas por entidades do município, representando diferentes países e culturas:
APAE — Barraca argentina
LAIS — Barraca paraguaia
Lar São Francisco — Barraca alemã
CARI — Barraca chinesa
FOCA — Barraca uruguaia
URSO — Barraca americana
Patrulha Mirim — Barraca brasileira
AMPDF — Barraca italiana
Rede Feminina — Barraca mexicana
Horários de funcionamento do parque de diversões:
Sexta-feira: das 19h à meia-noite
Sábado: das 19h à meia-noite
Domingo: a partir das 13h
Confira a programação completa da festa:
Sexta-feira — 08 de maio
20h30 — Abertura oficial com a Rainha e as Princesas
22h00 — Show de abertura com Matheus & Lorenzo
00h00 — Atração principal: Guilherme & Santiago
Após o show — DJ Jheny
Sábado — 09 de maio
19h30 — Show com Rodrigo & Thayane
22h00 — Show com Wagner Barreto
00h00 — Atração principal: Israel & Rodolffo
Após o show — Rodagem
Domingo — 10 de maio
14h00 — Show com Atitude 67
16h00 — Bingo e show de prêmios
22h00 — Show com Diego & Arnaldo
00h00 — Atração principal: Fernando & Sorocaba
A Administração Municipal espera toda a população e visitantes da região para prestigiar mais uma edição da tradicional Festa das Nações, preparada com muito carinho para celebrar os 50 anos de Mundo Novo.