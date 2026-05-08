É hoje: começa a 38ª Festa das Nações com show de Guilherme & Santiago

A dupla Guilherme & Santiago é a atração principal desta sexta-feira, 08 de maio, na abertura da 38ª Festa das Nações. A programação da noite também contará com show de Matheus & Lorenzo e, após os shows, animação com DJ Jheny.

O Governo de Mundo Novo convida toda a população e toda a região para prestigiar a 38ª Festa das Nações, evento que celebra o cinquentenário do município com muita cultura, gastronomia e diversão para toda a família.

A festa será realizada na Avenida Manoel Mendes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Moreirão, com entrada gratuita.

O público poderá aproveitar uma ampla praça de alimentação, com sabores de diferentes culturas, além de parque de diversões gratuito, garantindo entretenimento para crianças, jovens e adultos durante os dias de evento.

O Governo de Mundo Novo reforça o convite para que toda a população aproveite esse momento especial de celebração, lazer e confraternização em família. O parque de diversões funcionará somente até domingo, último dia das atrações.

A festa contará com nove barracas organizadas por entidades do município, representando diferentes países e culturas:

APAE — Barraca argentina LAIS — Barraca paraguaia Lar São Francisco — Barraca alemã CARI — Barraca chinesa FOCA — Barraca uruguaia URSO — Barraca americana Patrulha Mirim — Barraca brasileira AMPDF — Barraca italiana Rede Feminina — Barraca mexicana

Horários de funcionamento do parque de diversões:

Sexta-feira: das 19h à meia-noite Sábado: das 19h à meia-noite Domingo: a partir das 13h

Confira a programação completa da festa:

Sexta-feira — 08 de maio

20h30 — Abertura oficial com a Rainha e as Princesas 22h00 — Show de abertura com Matheus & Lorenzo 00h00 — Atração principal: Guilherme & Santiago Após o show — DJ Jheny

Sábado — 09 de maio

19h30 — Show com Rodrigo & Thayane 22h00 — Show com Wagner Barreto 00h00 — Atração principal: Israel & Rodolffo Após o show — Rodagem

Domingo — 10 de maio

14h00 — Show com Atitude 67 16h00 — Bingo e show de prêmios 22h00 — Show com Diego & Arnaldo 00h00 — Atração principal: Fernando & Sorocaba