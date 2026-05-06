Homem furta roupas de loja em Guaíra e foge antes da chegada da PM

Uma loja de roupas de Guaíra foi alvo de furto na tarde de segunda-feira (5). O suspeito conseguiu esconder peças de vestuário e fugiu antes da chegada da polícia.

Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 12h10 após funcionárias perceberem o furto no interior do estabelecimento.

Imagens das câmeras de segurança mostraram que o homem entrou na loja fingindo interesse em algumas peças, mas aproveitou um momento de distração da vendedora para esconder roupas embaixo da camiseta e dentro de uma embalagem de papelão.

Segundo a PM, o suspeito levou aproximadamente três peças de roupas, entre calças jeans e bermudas. Ele foi descrito como um homem alto, magro, de meia-idade, usando camiseta vermelha, calça escura, boné claro e óculos escuros.

As informações foram repassadas às demais forças de segurança e buscas foram realizadas, mas o suspeito não havia sido localizado até o encerramento da ocorrência.

Com informações Ponto da Notícia