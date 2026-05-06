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    Homem furta roupas de loja em Guaíra e foge antes da chegada da PM

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Uma loja de roupas de Guaíra foi alvo de furto na tarde de segunda-feira (5). O suspeito conseguiu esconder peças de vestuário e fugiu antes da chegada da polícia.
    Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 12h10 após funcionárias perceberem o furto no interior do estabelecimento.
    Imagens das câmeras de segurança mostraram que o homem entrou na loja fingindo interesse em algumas peças, mas aproveitou um momento de distração da vendedora para esconder roupas embaixo da camiseta e dentro de uma embalagem de papelão.
    Segundo a PM, o suspeito levou aproximadamente três peças de roupas, entre calças jeans e bermudas. Ele foi descrito como um homem alto, magro, de meia-idade, usando camiseta vermelha, calça escura, boné claro e óculos escuros.
    As informações foram repassadas às demais forças de segurança e buscas foram realizadas, mas o suspeito não havia sido localizado até o encerramento da ocorrência.
    Com informações Ponto da Notícia
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