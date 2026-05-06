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    MS registra criação de 3,5 mil empregos formais em março e mantém saldo positivo no ano

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de 3.554 novos empregos com carteira assinada em março de 2026, resultado de 40.698 admissões e 37.144 desligamentos, conforme dados do Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

    No acumulado do ano, o Estado já soma 14.030 vagas formais criadas, com 119.537 admissões e 105.507 desligamentos.

    Na comparação com março de 2025, o desempenho do mercado de trabalho sul-mato-grossense teve crescimento de 8,41% nas admissões e de 172,55% no saldo de empregos. Em relação a fevereiro deste ano, houve aumento de 1,56% nas contratações, enquanto os desligamentos cresceram 9,52%, impactando a variação mensal do saldo.

    O setor de serviços liderou a geração de empregos no mês, com saldo de 1.680 vagas, o equivalente a 47,27% do total. Na sequência aparecem a indústria geral, com 1.208 postos (33,99%), e a construção, com 886 vagas (24,93%). O comércio também apresentou resultado positivo, com 227 empregos gerados. Já a agropecuária registrou retração no período, com saldo negativo de 447 vagas.

    Para o secretário Artur Falcette, da Semadesc, o resultado reforça a trajetória de crescimento sustentado da economia sul-mato-grossense.

    “Os números mostram a consistência do ambiente econômico de Mato Grosso do Sul, com geração de empregos distribuída entre setores estratégicos como serviços, indústria e construção. Esse desempenho é resultado de uma política de desenvolvimento que combina atração de investimentos, fortalecimento das cadeias produtivas e qualificação da mão de obra, garantindo oportunidades e renda para a população”, destacou.

    Entre os municípios, Campo Grande foi o principal destaque, com 1.428 novos postos de trabalho, seguido por Inocência (899), Três Lagoas (324), Corumbá (271) e Chapadão do Sul (180). Também tiveram desempenho positivo Paraíso das Águas (124), Fátima do Sul (111), Dourados (104) e Itaquiraí (92). Por outro lado, Paranaíba (-181), Aral Moreira (-142) e Laguna Carapã (-141) registraram os maiores saldos negativos no mês.

    A taxa de rotatividade ficou em 32,98% em março. Considerando os últimos 12 meses, de abril de 2025 a março de 2026, Mato Grosso do Sul acumula saldo de 20.565 empregos formais, com 422.425 admissões e 401.860 desligamentos, o que representa crescimento de 3,01%.

    Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc
    Fotos: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

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