MS registra criação de 3,5 mil empregos formais em março e mantém saldo positivo no ano

Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de 3.554 novos empregos com carteira assinada em março de 2026, resultado de 40.698 admissões e 37.144 desligamentos, conforme dados do Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

No acumulado do ano, o Estado já soma 14.030 vagas formais criadas, com 119.537 admissões e 105.507 desligamentos.

Na comparação com março de 2025, o desempenho do mercado de trabalho sul-mato-grossense teve crescimento de 8,41% nas admissões e de 172,55% no saldo de empregos. Em relação a fevereiro deste ano, houve aumento de 1,56% nas contratações, enquanto os desligamentos cresceram 9,52%, impactando a variação mensal do saldo.

O setor de serviços liderou a geração de empregos no mês, com saldo de 1.680 vagas, o equivalente a 47,27% do total. Na sequência aparecem a indústria geral, com 1.208 postos (33,99%), e a construção, com 886 vagas (24,93%). O comércio também apresentou resultado positivo, com 227 empregos gerados. Já a agropecuária registrou retração no período, com saldo negativo de 447 vagas.

Para o secretário Artur Falcette, da Semadesc, o resultado reforça a trajetória de crescimento sustentado da economia sul-mato-grossense.

“Os números mostram a consistência do ambiente econômico de Mato Grosso do Sul, com geração de empregos distribuída entre setores estratégicos como serviços, indústria e construção. Esse desempenho é resultado de uma política de desenvolvimento que combina atração de investimentos, fortalecimento das cadeias produtivas e qualificação da mão de obra, garantindo oportunidades e renda para a população”, destacou.

Entre os municípios, Campo Grande foi o principal destaque, com 1.428 novos postos de trabalho, seguido por Inocência (899), Três Lagoas (324), Corumbá (271) e Chapadão do Sul (180). Também tiveram desempenho positivo Paraíso das Águas (124), Fátima do Sul (111), Dourados (104) e Itaquiraí (92). Por outro lado, Paranaíba (-181), Aral Moreira (-142) e Laguna Carapã (-141) registraram os maiores saldos negativos no mês.

A taxa de rotatividade ficou em 32,98% em março. Considerando os últimos 12 meses, de abril de 2025 a março de 2026, Mato Grosso do Sul acumula saldo de 20.565 empregos formais, com 422.425 admissões e 401.860 desligamentos, o que representa crescimento de 3,01%.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

Fotos: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo