Ataque a tiros em escola: o que se sabe até agora sobre o caso e quem são as vítimas

Um ataque a tiros dentro de uma escola em Rio Branco deixou duas pessoas mortas na tarde desta terça-feira, 5. O caso ocorreu no Instituto São José, durante o horário de aulas. As vítimas eram funcionárias da unidade, segundo o governo do Estado.

Outras duas pessoas ficaram feridas no episódio. Entre elas está um estudante atingido por um disparo na perna. As vítimas receberam socorro e foram encaminhadas para atendimento hospitalar. O estado de saúde delas não foi atualizado até o momento.

Adolescente de 13 anos é apontado como autor; duas funcionárias morreram e estudante ficou ferido em Rio Branco – Foto: reprodução/redes sociais

Adolescente assumiu autoria do ataque

A Polícia Militar do Acre informou que o autor dos disparos é um aluno de 13 anos da própria escola. O adolescente assumiu a autoria do crime e permanece sob custódia das autoridades.

A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. As investigações seguem em andamento para apurar as circunstâncias do caso e possíveis conexões com outros estudantes.

Disparos ocorreram em corredor da escola

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, o comandante do Bope, coronel Felipe Russo, afirmou que o adolescente teria usado a arma do padrasto. Ele entrou na escola e efetuou os disparos dentro do prédio.

“Os disparos ocorreram em um corredor que dá acesso à sala da diretora. Ele não teve acesso às salas de aulas”, afirmou o comandante.

Segundo a polícia, as duas vítimas fatais atuavam como inspetoras da escola. As autoridades também identificaram estudantes que supostamente tinham conhecimento prévio do ataque.

Quem eram as vítimas do ataque

As duas vítimas fatais do ataque eram funcionárias do Instituto São José. Elas atuavam como inspetoras e eram conhecidas pela relação próxima com alunos e colegas.

Uma das vítimas é Alzenir Pereira da Silva. Ela trabalhava na escola e era conhecida pela comunidade escolar como “Tia Zena”. Estudantes e ex-alunos a descrevem como uma pessoa acolhedora, paciente e muito querida no convívio diário.

Nas redes sociais, alunos destacaram a atuação de Alzenir no ambiente escolar. “A inspetora Zena era muito educada e atenciosa com todos”, escreveu um integrante da comunidade escolar. Outra mensagem resumiu as homenagens: “Tia Zena sempre foi muito atenciosa. Sempre foi querida por todos, meus pêsames à família. Sentiremos falta.”

A segunda vítima é Raquel Sales Feitosa. Ela trabalhava como inspetora há cinco anos no Instituto São José e também cursava enfermagem. Raquel deixa um filho.

Amigos e conhecidos lamentaram a morte nas redes sociais. “Uma mãe, amiga, filha e esposa maravilhosa, vai deixar muita saudade. Te amo pra sempre”, publicou uma amiga. Outra mensagem destacou o perfil da inspetora. “Era um encanto de pessoa. Sempre contagiava a todos com sua alegria”, escreveu.

Alzenir Pereira da Silva e Raquel Sales Feitosa, vítimas do ataque a escola no Acre – Foto: reprodução/redes sociais

Governo suspende aulas e presta apoio às famílias

O governo do Acre informou que adotou medidas imediatas após a ocorrência. O Estado confirmou o acompanhamento das vítimas e o suporte às famílias e à comunidade escolar.

As aulas em toda a rede estadual foram suspensas até sexta-feira, 8 de maio. A decisão busca garantir segurança e apoio psicológico aos envolvidos.

“O governo reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, inclusive com o acompanhamento das vítimas, que receberam atendimento imediato e seguem assistidas pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)”, informou a nota.

O governo também declarou solidariedade às famílias e à comunidade escolar. Equipes de apoio psicossocial foram mobilizadas para atender alunos, professores e demais profissionais afetados.

Com informações O Bemdito