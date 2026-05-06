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    Ganancia flamenguista obriga Palmeiras a deixar a Libra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Palmeiras anunciou nesta terça-feira a saída da Libra por divergências relacionadas ao papel desempenhado pelo bloco.

    A diretoria diz que a decisão não implica a adesão do clube a qualquer outra associação neste momento e acrescenta ainda que opta agora por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga única, conduzida no âmbito institucional da CBF.

    – É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas, quando não predatórias, inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança – diz um trecho da nota divulgada pelo clube.

    O anúncio da Palmeiras aconteceu cerca de uma hora depois de Flamengo e Libra anunciarem um acordo para encerrar a disputa pelos valores de contrato de TV.

    Os valores de audiência representam 30% do total da remuneração fixa estabelecida no contrato com a Globo. O vínculo pelos direitos de transmissão dos jogos é válido até 2029.

    Em nota, a Libra afirma que “foi encontrado um ponto de equilíbrio entre o que a nova diretoria do Flamengo requisitava desde que assumiu o comando do clube, em janeiro de 2025, e o que alguns clubes da Libra entendiam ser o modelo de sua preferência”.

    Ao longo dos últimos meses, houve um atrito entre os clubes integrantes envolvendo a divisão de receitas na compra dos direitos de TV do Brasileirão.

    A Palmeiras chegou a dizer que acionaria o Flamengo na Justiça por conta do bloqueio dos repasses de uma parcela dos direitos (R$ 77 milhões) que o clube carioca obteve na Justiça do Rio de Janeiro. Em novembro, uma decisão liberou parte dos valores.

    Na época, a Palmeiras disse que a estratégia do time carioca era “predatória e torpe”, com o objetivo de “asfixiar financeiramente” os outros clubes da Libra para “subjugá-los e extrair ainda mais benefícios individuais”.

    Veja a nota completa da Palmeiras

    A Sociedade Esportiva Palmeiras comunica que formalizou nesta terça-feira (5) a decisão de se retirar da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro), por divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco.

    Desde as tratativas iniciais, em 2022, o clube participou de forma ativa e propositiva das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço significativo na organização e no fortalecimento do futebol nacional.

    É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas – quando não predatórias – inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança.

    A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

    Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita.

    Como fica a Libra

    Sem a Palmeiras, o bloco tem agora os seguintes clubes:

    • ABC
    • Atlético-MG
    • Bahia
    • Brusque
    • Flamengo
    • Grêmio
    • Guarani
    • Paysandu
    • Red Bull Bragantino
    • Sampaio Corrêa
    • Santos
    • São Paulo
    • Vitória

    Com informações Líder News

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