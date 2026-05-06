Ganancia flamenguista obriga Palmeiras a deixar a Libra

A Palmeiras anunciou nesta terça-feira a saída da Libra por divergências relacionadas ao papel desempenhado pelo bloco.
A diretoria diz que a decisão não implica a adesão do clube a qualquer outra associação neste momento e acrescenta ainda que opta agora por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga única, conduzida no âmbito institucional da CBF.
– É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas, quando não predatórias, inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança – diz um trecho da nota divulgada pelo clube.
Os valores de audiência representam 30% do total da remuneração fixa estabelecida no contrato com a Globo. O vínculo pelos direitos de transmissão dos jogos é válido até 2029.
Em nota, a Libra afirma que “foi encontrado um ponto de equilíbrio entre o que a nova diretoria do Flamengo requisitava desde que assumiu o comando do clube, em janeiro de 2025, e o que alguns clubes da Libra entendiam ser o modelo de sua preferência”.
A Palmeiras chegou a dizer que acionaria o Flamengo na Justiça por conta do bloqueio dos repasses de uma parcela dos direitos (R$ 77 milhões) que o clube carioca obteve na Justiça do Rio de Janeiro. Em novembro, uma decisão liberou parte dos valores.
Na época, a Palmeiras disse que a estratégia do time carioca era “predatória e torpe”, com o objetivo de “asfixiar financeiramente” os outros clubes da Libra para “subjugá-los e extrair ainda mais benefícios individuais”.
Veja a nota completa da Palmeiras
A Sociedade Esportiva Palmeiras comunica que formalizou nesta terça-feira (5) a decisão de se retirar da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro), por divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco.
Desde as tratativas iniciais, em 2022, o clube participou de forma ativa e propositiva das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço significativo na organização e no fortalecimento do futebol nacional.
É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas – quando não predatórias – inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança.
A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita.
Como fica a Libra
Sem a Palmeiras, o bloco tem agora os seguintes clubes:
- ABC
- Atlético-MG
- Bahia
- Brusque
- Flamengo
- Grêmio
- Guarani
- Paysandu
- Red Bull Bragantino
- Sampaio Corrêa
- Santos
- São Paulo
- Vitória
Com informações Líder News