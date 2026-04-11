UEMS realiza evento Proinca em Mundo Novo, ms com muitas atividades

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio do projeto Proinca, realizou um grande evento que reuniu jovens de todas as idades em um dia marcado por esporte, solidariedade e integração.

A programação teve início com uma animada corrida de 4 km, que contou com a participação de diversos atletas e entusiastas, promovendo saúde e bem-estar logo nas primeiras horas do evento. Em seguida, uma das ações que mais chamou a atenção foi a doação de 800 pares de tênis, reforçando o compromisso social da instituição com a comunidade.

Ao longo do dia, o público pôde participar e prestigiar diversas atividades esportivas, incluindo jogos de vôlei, futebol e beach tênis, que garantiram momentos de lazer, competição saudável e interação entre os participantes.

Outro destaque foi o almoço, que agradou a todos os presentes. Foi servido um delicioso prato com costela preparada no tradicional fogo de chão, proporcionando uma experiência gastronômica especial e acolhedora.

Durante o evento, a UEMS também apresentou os cursos oferecidos pela instituição, como Agronomia (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura), Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão Pública e o Mestrado em Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental, reforçando seu papel na formação acadêmica e profissional da região.

O evento foi um verdadeiro sucesso, reunindo pessoas de diferentes idades em um ambiente de união, aprendizado e diversão, consolidando mais uma vez a importância das ações promovidas pela UEMS junto à comunidade.

Redação Tribuna do Povo