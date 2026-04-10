Jovens são detidas em Guaíra com drogas e cinco armas presas ao corpo

Duas passageiras foram apreendidas na tarde de ontem (quinta-feira, 09) durante uma abordagem da Polícia Militar, após serem flagradas transportando drogas e armas presas ao corpo, em Guaíra.

A ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), por meio do Pelotão de Operações com Cães, durante fiscalização a um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e Guaíra (PR), no posto da Polícia Rodoviária Federal.

Durante a abordagem, o cão de faro indicou duas passageiras que viajavam juntas. Em revista pessoal, foi constatado que uma jovem de 20 anos transportava aproximadamente 5 quilos de substância análoga ao haxixe presos ao corpo.

Já com a adolescente, de 15 anos, foram localizadas cinco pistolas calibre 9mm e dez carregadores, também presos ao corpo.

Em entrevista, as abordadas relataram que saíram do estado de Minas Gerais e seguiram até Mundo Novo (MS), onde receberam a droga e as armas. Posteriormente, embarcaram no ônibus com destino a Guaíra, onde fariam a troca de veículo, seguindo viagem até o Rio de Janeiro (RJ).

Ainda conforme informado, elas receberiam cerca de R$ 4 mil pelo transporte da droga e R$ 10 mil pelo transporte das armas.

Diante dos fatos, os materiais apreendidos e as envolvidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra para os procedimentos cabíveis. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 350 mil.

Fonte: Ponto da Notícia