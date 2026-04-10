Polícia localiza 108 celulares em fundo falso de veículo em Guaíra

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) resultou na apreensão de aproximadamente 108 aparelhos celulares de origem estrangeira, na quarta-feira (08), em Guaíra.

Segundo as informações da Polícia Federal, a equipe do NEPOM, em conjunto com policiais militares do BPFRON, recebeu uma denúncia sobre um veículo Hyundai de cor vermelha que estaria no estacionamento de um hotel, possivelmente transportando mercadorias ilícitas.

As equipes se deslocaram até o local e localizaram o automóvel. Durante a averiguação, os policiais visualizaram um indivíduo retirando diversos aparelhos celulares de um compartimento oculto no veículo, caracterizado como fundo falso.

Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito. Na sequência, durante vistoria no veículo, foram encontrados cerca de 108 celulares sem documentação fiscal, caracterizando o crime de descaminho.

Todo o material apreendido, juntamente com o indivíduo, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis. O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 207 mil.

Fonte: Ponto da Notícia