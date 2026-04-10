Idoso perde quase R$ 5 mil após cair no golpe do falso advogado em Eldorado

Redação/TanaMidia Naviraí –

Na tarde da última quarta-feira (8), um homem de 68 anos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado após ser vítima de estelionato. O morador relatou às autoridades ter caído no “golpe do falso advogado”, sofrendo um prejuízo financeiro de R$ 4.999,00 após realizar uma transferência bancária via PIX.

De acordo com o relato da vítima, a fraude ocorreu horas antes do registro policial. Os golpistas entraram em contato por meio de ligação telefônica e mensagens no aplicativo WhatsApp. Durante a abordagem, uma pessoa se passou pela advogada que atualmente o representa em uma ação judicial real contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para dar credibilidade ao golpe, os criminosos informaram ao idoso que ele havia ganhado a causa. No entanto, alegaram que, para a liberação do montante devido, seria necessário o pagamento antecipado de despesas processuais e taxas de liberação de saldo. Acreditando estar conversando com sua verdadeira representante legal, a vítima seguiu as instruções e realizou a transferência do valor exigido para a chave PIX fornecida pelos estelionatários.

O idoso relatou à polícia que percebeu se tratar de uma fraude apenas momentos após a conclusão do envio do dinheiro. Diante da constatação do golpe, ele compareceu imediatamente à unidade policial para formalizar a denúncia, na tentativa de acionar os mecanismos bancários e legais para reaver o valor subtraído. A Polícia Civil registrou o caso e deve investigar a autoria do crime, bem como a titularidade da conta recebedora da transferência.