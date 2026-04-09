Incerteza – Lula admite que pode não disputar reeleição em 2026

Na manhã de quarta-feira (8), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que ainda não decidiu se será candidato nas próximas eleições. A declaração foi feita durante entrevista à Rede TVT, em meio a críticas ao financiamento público de campanhas eleitorais.

Durante a conversa, Lula disse que a candidatura ainda está sendo pensada.

“Eu falo que não decidi se vou ser candidato ainda, mas certamente vai ter uma convenção no mês de junho e, se eu decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa, uma coisa nova para esse país, uma coisa que não fique só em acabar com a fome; sai um, vem outro, a fome volta”, afirmou.

O presidente também criticou os fundos partidário e eleitoral, apontando que os mecanismos contribuíram para distorções no sistema político. Segundo ele, a concentração de recursos nas direções partidárias dificulta a renovação política.

“Tanto dinheiro levou à promiscuidade política desse país. Parecia bom, mas não é. Eu fui defensor do fundo público, mas vou dizer uma coisa que tem gente do meu partido que não gosta: eu sinceramente acho que o fundo partidário e o fundo eleitoral levaram os partidos à promiscuidade. É como se os presidentes dos partidos virassem presidentes de banco”, declarou.

Lula ainda afirmou que o modelo atual favorece candidatos já estabelecidos e impõe barreiras a novos nomes. “Fica tudo concentrado na mão do presidente do partido e as pessoas novas têm dificuldade de se eleger. Você vai ver que a renovação vai ser muito pouca, está tudo marcado”, disse. Ele citou ainda o alto custo das campanhas, mencionando que, em alguns estados, um deputado pode precisar de até R$ 40 milhões para se eleger.

Avanço de Flávio Bolsonaro acirra disputa e pressiona Lula

As declarações ocorrem em um cenário de pressão política, com pesquisas de intenção de voto desfavoráveis ao presidente. Levantamentos recentes indicam avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral.

Pesquisa divulgada na quarta-feira (8) aponta empate técnico em um eventual segundo turno, com Lula aparecendo com 40,4% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 37%.

Metodologia da Pesquisa Meio/Ideia

A pesquisa Meio/Ideia foi realizada entre os dias 3 e 7 de abril. Foram ouvidas 1.500 pessoas em todo o país. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

Por fim, a pesquisa Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00605/2026-BR.

Portal Guaíra com informações da Ric Mais