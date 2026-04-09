Queda do dólar impulsiona turismo de compras em Salto del Guairá

A recente queda do dólar frente ao real vem impactando diretamente o comportamento do consumidor brasileiro e já se reflete no aumento do fluxo de turistas em cidades de fronteira. Em Salto del Guairá, no Paraguai, o cenário favorece o crescimento do turismo de compras, com maior presença de visitantes vindos do Brasil.

Com a valorização do real, produtos importados passam a apresentar uma relação custo-benefício ainda mais atrativa, incentivando consumidores a buscarem alternativas fora do país. Nesse contexto, Salto del Guairá se consolida como um dos principais destinos para compras, reunindo variedade, preços competitivos e estrutura comercial organizada.

Entre os destaques da cidade, a LG Importados se posiciona como uma das lojas mais procuradas, oferecendo um amplo mix de produtos que inclui perfumes, eletrônicos, bebidas, informática, acessórios e itens para diferentes perfis de consumidores.

Além da diversidade, a loja acompanha o crescimento do fluxo turístico com uma operação estruturada e foco na experiência do cliente. Um dos diferenciais é o horário estendido de atendimento, funcionando de segunda a sábado das 8h às 22h, e aos domingos das 8h às 19h, proporcionando maior flexibilidade para quem cruza a fronteira em busca de compras.

O ambiente comercial de Salto del Guairá também contribui para essa atração, sendo reconhecido por sua organização e por oferecer opções que atendem tanto compras rápidas quanto passeios em família. A cidade vem se consolidando, ainda, como um destino seguro, adequado para visitantes que buscam conforto e tranquilidade durante sua experiência.

Por isso, não perca tempo e faça uma visita na LG Importados o quanto antes. Siga o Instagram oficial clicando aqui e fique por dentro de todas as novidades.

Fonte: O bemdito