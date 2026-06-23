Com várias viaturas, Operação é lançada em Guaíra para reforçar segurança na fronteira

A Operação SULMaSSP foi oficialmente lançada na tarde de segunda-feira (22), em Guaíra, reunindo forças de segurança do Paraná, Mato Grosso do Sul e do próprio município para reforçar o combate aos crimes na faixa de fronteira. A ação seguirá até às 23h59 de sexta-feira (26) e terá foco na intensificação do policiamento, fiscalização e ações integradas de inteligência.

O lançamento contou com a presença de mais de 25 viaturas e equipes da Polícia Militar do Paraná, por meio do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM), Patrulha Rural, Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e Batalhão de Choque. Também participaram representantes da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, incluindo o 14º BPM, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Militar Rural e Polícia Militar Ambiental.

Além das forças militares, estiveram presentes equipes da Polícia Civil, Polícia Penal do Paraná e Guarda Municipal de Guaíra, demonstrando a integração entre os órgãos de segurança pública envolvidos na operação.

Conforme as informações divulgadas, durante os próximos dias serão intensificados bloqueios policiais, abordagens, fiscalizações e ações de saturação em áreas consideradas estratégicas, especialmente nas regiões de fronteira e divisas com os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A operação tem como objetivo ampliar o controle territorial, combater o tráfico de drogas, armas e munições, contrabando e descaminho, além de atuar na recuperação de veículos furtados ou roubados, cumprimento de mandados judiciais e enfrentamento às organizações criminosas que atuam na região.

A iniciativa também busca fortalecer o compartilhamento de informações entre os órgãos participantes, ampliando a produção de inteligência e a capacidade de resposta conjunta diante das ameaças à segurança pública. Segundo os organizadores, a atuação integrada pretende potencializar os resultados operacionais e reforçar a presença das forças de segurança em áreas sensíveis da faixa de fronteira.

A Operação SULMaSSP ocorre simultaneamente nos estados participantes do programa e tem como principal finalidade promover ações coordenadas de prevenção, fiscalização e repressão qualificada, visando interromper fluxos criminosos interestaduais e transfronteiriços.

Com informações: Ponto da Notícia