Saiba datas dos próximos jogos se o Brasil avançar na Copa do Mundo

Seleção brasileira passa para a próxima fase da Copa caso tenha vitória ou empate na 4ª feira (24.jun); enfrenta seleção da Escócia às 19h, em Miami.

A seleção brasileira joga a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo 2026 na 4ª feira (24.jun.2026), às 19h (horário de Brasília), contra a seleção da Escócia, em Miami.

Em 1º lugar no grupo C por causa do saldo de gols, o time comandado por Carlo Ancelotti depende de um empate simples para avançar para a próxima fase, conhecida como a fase de 32 avos, em tradução livre.

De acordo com as regras da Fifa, existem 2 cronogramas possíveis para o time do Brasil seguir na Copa, a depender da classificação na fase de grupos.

Caso se classifique em 1º lugar no Grupo C, a seleção brasileira jogará a próxima rodada na 2ª feira (29.jun.2026), às 14h. Se a classificação for em 2º no grupo, o próximo jogo também será no dia 29 de junho, porém às 22h.

REGRAS Avançam para a próxima fase os 2 primeiros colocados de cada grupo, além dos 8 melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição, novidade da edição com 48 seleções. Em caso de empate no total de pontos acumulados na fase de grupos, o 1º critério de desempate é o confronto direto, e não mais o saldo de gols. Nesse caso, é considerado o maior saldo de gols e gols marcados no confronto direto entre as duas seleções empatadas.

Outro critério de desempate que pode vir a ser adotado pela Fifa é o índice disciplinar, que considera os cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e membros da comissão técnica.

GRUPO C

As seleções de Brasil e Escócia, e Haiti e Marrocos se enfrentam no mesmo horário, na 4ª feira (24.jun). Eis os 2 cenários para o time do Brasil:

Brasil em 1º no Grupo C:

“fase de 32 avos”: 2ª feira (29.jun.2026), às 14h;

oitavas de final: domingo (5.jul.2026), às 17h;

quartas de final: sábado (11.jul.2026), às 18h;

semifinal: 4ª feira (15.jul.2026), às 16h;

final: domingo (19.jul,2026), às 16h.

Brasil em 2º no Grupo C:

“fase de 32 avos”: 2ª feira (29.jun.2026), às 22h;

oitavas de final: sábado (4.jul.2026), às 14h;

quartas de final: 5ª feira (9.jul.2026), às 17h;

semifinal:3ª feira (14.jul.2026), às 16h;

final: domingo (19.jul.2026), às 16h.

COPA DO MUNDO

A Copa do Mundo é um evento esportivo privado com fins de lucro. É realizado a cada 4 anos pela Fifa. As seleções se classificam por meio de eliminatórias.

A comissão técnica e o elenco de cada time que disputa a competição são escolhidos por entidades privadas.

No caso do Brasil, cabe à CBF definir quem é o treinador e quais são os jogadores “convocados” (na realidade, todos são convidados e vai quem tem interesse; como o ganho comercial de marketing é grande, os atletas atendem à “convocação”).

Com informações: Poder 360