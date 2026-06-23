Receita Federal apreende 550 quilos de maconha após perseguição em Mundo Novo

Uma ação da Receita Federal resultou na apreensão de 550 quilos de maconha e na prisão de um motorista em Mundo Novo (MS). O veículo foi interceptado após ingressar no Brasil por uma rota utilizada para desvio dos controles aduaneiros e tentar fugir da fiscalização.

Conforme as informações divulgadas, servidores da Receita Federal realizavam fiscalização na região quando identificaram um automóvel vindo do Paraguai por uma estrada vicinal frequentemente utilizada para evitar a fiscalização de fronteira.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu à abordagem e iniciou fuga em direção à área urbana de Mundo Novo. Durante o acompanhamento, o veículo percorreu ruas da cidade em alta velocidade, colocando em risco a segurança de outros usuários da via.

A perseguição terminou quando o motorista entrou em uma rua sem saída e colidiu o carro contra uma árvore. Após a abordagem, os agentes localizaram centenas de tabletes de maconha no interior do automóvel.

Ao todo, foram apreendidos 550 quilos da droga. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal, juntamente com o entorpecente apreendido, para os procedimentos cabíveis.

A Receita Federal destacou que o trabalho permanente de fiscalização nas regiões de fronteira contribui para o combate ao tráfico internacional de drogas e outros crimes transfronteiriços.

Com informações: Ponto da Notícia