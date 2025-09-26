Prefeitura de Mundo Novo divulga nota de esclarecimento sobre concurso público

A Prefeitura de Mundo Novo, por meio da Prefeita Rosária de Fátima Ivantes Lucca Andrade, vem a público esclarecer as recentes tentativas de vincular o concurso público municipal em andamento a áudios de conteúdo duvidoso e descontextualizado divulgados por um portal de notícias.

A Administração Municipal esclarece que o áudio mencionado na matéria “Escândalo: ex-prefeito negocia vagas em concurso em Mundo Novo; áudio comprova” refere-se a um contexto passado, alheio e sem qualquer relação com o atual certame. O último concurso realizado foi em 2019, conduzido diretamente pelo Consórcio Conisul, sem qualquer interferência da gestão municipal.

A divulgação desses fatos passados e não comprovados possui nítido intuito de atacar e descredibilizar o concurso em andamento, o que é inadmissível. Caso persista a tentativa de vincular esses fatos ao certame atual, a Procuradoria Jurídica do Município adotará todas as medidas legais cabíveis, inclusive criminais, contra os responsáveis.

Reafirmamos o compromisso com a lisura, a transparência e a legalidade na condução de todos os atos públicos. O cronograma do concurso em andamento será mantido integralmente, garantindo a continuidade do processo para todos os candidatos.