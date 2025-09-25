Prefeitura distribui mil mudas de árvores no Complexo Santo Antônio

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou, nesta semana, a entrega de 1.000 mudas de árvores nativas e frutíferas para moradores da área rural do Complexo Santo Antônio, em alusão ao Dia da Árvore.

A iniciativa do Meio Ambiente, busca não só incentivar o plantio como também a preservação ambiental.

“Cada árvore plantada é um investimento no futuro. Queremos que essas mudas sejam bem cuidadas e, em pouco tempo, tragam sombra, frutos e mais vida para o nosso meio ambiente”, observou o secretário, Fábio Lorenci.