terça-feira,
30/09/2025
Mais
    InícioDestaquePrefeitura distribui mil mudas de árvores no Complexo Santo Antônio
    DestaqueItaquiraí

    Prefeitura distribui mil mudas de árvores no Complexo Santo Antônio

    willian
    willian
    A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou, nesta semana, a entrega de 1.000 mudas de árvores nativas e frutíferas para moradores da área rural do Complexo Santo Antônio, em alusão ao Dia da Árvore.

    A iniciativa do Meio Ambiente, busca não só incentivar o plantio como também a preservação ambiental.

    “Cada árvore plantada é um investimento no futuro. Queremos que essas mudas sejam bem cuidadas e, em pouco tempo, tragam sombra, frutos e mais vida para o nosso meio ambiente”, observou o secretário, Fábio Lorenci.

    O evento contou com a presença de moradores e do procurador do município, Dr. Júlio Sanches, que acompanhou a entrega.
    Artigo anterior
    Projeto Água Limpa retira 4 toneladas de lixo do Rio Paraná
    Próximo artigo
    Prefeitura de Mundo Novo divulga nota de esclarecimento sobre concurso público

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: