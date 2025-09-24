Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mundo Novo Debate Projetos e Ações Locais

Mundo Novo, 23 de setembro de 2025 – A Câmara Municipal de Mundo Novo realizou sua sessão ordinária em 22 de setembro de 2025, abordando temas relevantes para o município, desde o incentivo à agricultura até a segurança pública e melhorias na infraestrutura. A sessão contou com a participação de vereadores, público presente e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e rádio Fera FM.

Destaques da Sessão:

Programa “Mundo Novo Mais Leite” : A prefeitura municipal lançará o programa “Mundo Novo Mais Leite” em 23 de setembro, às 9h, na Secretaria de Agricultura e Pecuária. O programa, voltado para a agricultura municipal, já teve seu incentivo aprovado pelo legislativo, visando fortalecer o setor.

: A abertura dos Jogos Escolares 2025 foi um sucesso, com a presença de diversas escolas municipais, estaduais e particulares. O Departamento de Esportes foi parabenizado pela organização do evento. Segurança Pública e Monitoramento : Houve uma reunião do Conselho de Segurança com a presença do delegado Dr. Alex, Polícia Ambiental e representantes de Baitaiporã, onde se discutiu a reativação das câmeras de monitoramento na cidade. A prefeita Rosária se comprometeu a dobrar o valor das emendas impositivas destinadas ao Conselho de Segurança pelos vereadores. A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram elogiadas pelo trabalho realizado na cidade, resultando na diminuição de perturbações e na prisão de suspeitos.

: O vereador Gessé levantou uma preocupação com o horário de funcionamento da farmácia municipal, que fecha às 15h30, dificultando o acesso a medicamentos básicos para a população que é atendida nos postos de saúde no período da tarde. Sugeriu-se a revisão do horário de funcionamento ou a distribuição de medicamentos básicos em extensões. Recursos e Emendas : O ex-vereador Piscuila foi parabenizado pela emenda do senador Nelsinho Trad, que possibilitará a iluminação da Avenida João Soares [41:00]. Ofícios foram encaminhados a deputados estaduais e federais, e senadores, solicitando recursos para diversas áreas como academia ao ar livre, parquinho infantil, reforma de prédio, palco e painel de LED para eventos, veículo adaptado para cadeirantes, ciclovias e micro-ônibus para a educação. Houve a protocolização de um projeto readaptado para a construção de faixas elevadas junto ao Detran em Campo Grande. Foram solicitados recursos para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para o Lar São Francisco. Um ofício foi encaminhado ao deputado federal Beto Pereira solicitando informações sobre a previsão de entrega de uma pá carregadeira para o município.

: Projetos de Lei lidos : Projeto de Lei de iniciativa legislativa nº 014/2025: declara de utilidade pública municipal a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Projeto de Lei de iniciativa legislativa nº 015/2025: dispõe sobre a vedação à nomeação ou contratação para cargos e empregos públicos de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Projetos de Lei de iniciativa do executivo nº 043/2025 e nº 044/2025: autorizam a abertura de crédito suplementar no orçamento geral do município para o exercício de 2025.

Projeto de Lei Complementar de Iniciativa do Executivo n° 010/2025, que Altera Dispositivo da Lei Complementar n° 131/2018, e da providências correlatas.

A Câmara Municipal reforça o convite à população para participar das sessões, que acontecem todas as segundas-feiras às 19h no plenário da Câmara, ou acompanhar pelas redes sociais e rádio Fera FM.