Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mundo Novo Debate Projetos e Ações Locais

Mundo Novo, 23 de setembro de 2025 – A Câmara Municipal de Mundo Novo realizou sua sessão ordinária em 22 de setembro de 2025, abordando temas relevantes para o município, desde o incentivo à agricultura até a segurança pública e melhorias na infraestrutura. A sessão contou com a participação de vereadores, público presente e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e rádio Fera FM.
Destaques da Sessão:
- Programa “Mundo Novo Mais Leite”: A prefeitura municipal lançará o programa “Mundo Novo Mais Leite” em 23 de setembro, às 9h, na Secretaria de Agricultura e Pecuária. O programa, voltado para a agricultura municipal, já teve seu incentivo aprovado pelo legislativo, visando fortalecer o setor.
- Abertura dos Jogos Escolares 2025: A abertura dos Jogos Escolares 2025 foi um sucesso, com a presença de diversas escolas municipais, estaduais e particulares. O Departamento de Esportes foi parabenizado pela organização do evento.
- Segurança Pública e Monitoramento: Houve uma reunião do Conselho de Segurança com a presença do delegado Dr. Alex, Polícia Ambiental e representantes de Baitaiporã, onde se discutiu a reativação das câmeras de monitoramento na cidade. A prefeita Rosária se comprometeu a dobrar o valor das emendas impositivas destinadas ao Conselho de Segurança pelos vereadores. A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram elogiadas pelo trabalho realizado na cidade, resultando na diminuição de perturbações e na prisão de suspeitos.
- Farmácia Municipal: O vereador Gessé levantou uma preocupação com o horário de funcionamento da farmácia municipal, que fecha às 15h30, dificultando o acesso a medicamentos básicos para a população que é atendida nos postos de saúde no período da tarde. Sugeriu-se a revisão do horário de funcionamento ou a distribuição de medicamentos básicos em extensões.
- Recursos e Emendas:
- O ex-vereador Piscuila foi parabenizado pela emenda do senador Nelsinho Trad, que possibilitará a iluminação da Avenida João Soares [41:00].
- Ofícios foram encaminhados a deputados estaduais e federais, e senadores, solicitando recursos para diversas áreas como academia ao ar livre, parquinho infantil, reforma de prédio, palco e painel de LED para eventos, veículo adaptado para cadeirantes, ciclovias e micro-ônibus para a educação.
- Houve a protocolização de um projeto readaptado para a construção de faixas elevadas junto ao Detran em Campo Grande.
- Foram solicitados recursos para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para o Lar São Francisco.
- Um ofício foi encaminhado ao deputado federal Beto Pereira solicitando informações sobre a previsão de entrega de uma pá carregadeira para o município.
- Projetos de Lei lidos :
- Projeto de Lei de iniciativa legislativa nº 014/2025: declara de utilidade pública municipal a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).
- Projeto de Lei de iniciativa legislativa nº 015/2025: dispõe sobre a vedação à nomeação ou contratação para cargos e empregos públicos de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
- Projetos de Lei de iniciativa do executivo nº 043/2025 e nº 044/2025: autorizam a abertura de crédito suplementar no orçamento geral do município para o exercício de 2025.
– Projeto aprovado
Projeto de Lei Complementar de Iniciativa do Executivo n° 010/2025, que Altera Dispositivo da Lei Complementar n° 131/2018, e da providências correlatas.
A Câmara Municipal reforça o convite à população para participar das sessões, que acontecem todas as segundas-feiras às 19h no plenário da Câmara, ou acompanhar pelas redes sociais e rádio Fera FM.