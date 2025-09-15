Prefeitura de Itaquiraí promove mutirão de limpeza no Rio Paraná no próximo sábado (20)

Projeto Água Limpa reunirá comunidade, instituições e voluntários para recolher resíduos e conscientizar sobre a preservação ambiental

Portal do Conesul –

A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará no próximo sábado (20) o projeto Água Limpa, uma ação que reunirá comunidade, instituições e voluntários em um grande mutirão de limpeza no Rio Paraná.

O objetivo é retirar resíduos do rio e de seus afluentes, promovendo não apenas a preservação ambiental, mas também a conscientização da população sobre a importância de cuidar dos recursos hídricos.

“O Rio Paraná é um patrimônio natural e essencial para nossa região. Cuidar dele é garantir qualidade de vida para a população de hoje e das futuras gerações. Esse mutirão é um gesto simbólico, mas de grande impacto, porque mostra que, juntos, podemos preservar o que é nosso”, destacou o prefeito de Itaquiraí.

Segundo Fábio Lorenci, secretário de Meio Ambiente, “o projeto Água Limpa vai além da limpeza. É um convite para que cada cidadão reflita sobre seus hábitos e o impacto deles no meio ambiente. Pequenas atitudes fazem grande diferença”.

O ponto de encontro será na Praia da Amizade, cartão-postal e ponto turístico da cidade, reforçando a importância de manter o local limpo e sustentável para moradores e visitantes.

O evento é aberto à comunidade, que poderá se juntar ao mutirão e contribuir para uma cidade mais limpa e responsável com o meio ambiente.