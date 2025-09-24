Mundo Novo Mais Leite: O programa que impulsiona pequenos produtores de leite

Mundo Novo, 23 de setembro de 2025 – Em uma iniciativa conjunta que demonstra o compromisso do poder público com o desenvolvimento rural, a Câmara Municipal de Mundo Novo está reforçando seu apoio ao programa “Mundo Novo Mais Leite”. O projeto, liderado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, tem como objetivo principal modernizar a produção leiteira e oferecer suporte estratégico aos pequenos produtores da região.

A Participação da Câmara Municipal

Os vereadores de Mundo Novo têm sido parceiros ativos na aprovação e implementação de políticas que beneficiam a comunidade. A presença de representantes do Legislativo, como o presidente da Câmara, Jefferson Cavalcante, e os vereadores Gessé Ferreira, Raviny, Quexada, Jader, Élcio e Kaudi Filho, na cerimônia de lançamento do programa, simboliza o trabalho conjunto e a dedicação em fortalecer a economia local.

A Câmara Municipal atua diretamente na fiscalização dos recursos e na garantia de que o programa chegue a quem mais precisa. Ao aprovar as leis necessárias para a criação e manutenção do “Mundo Novo Mais Leite”, os vereadores asseguraram a viabilidade de um projeto que impactará positivamente a vida de dezenas de famílias rurais.

Pilares do Programa e Benefícios aos Produtores

O programa “Mundo Novo Mais Leite” oferece uma série de ações estratégicas para aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo, incluindo:

Fornecimento de insumos agropecuários : Distribuição de calcário, fertilizantes e sementes para recuperação de pastagens.

: Distribuição de calcário, fertilizantes e sementes para recuperação de pastagens. Melhoramento genético : Implementação de inseminação artificial para elevar a qualidade do rebanho.

: Implementação de inseminação artificial para elevar a qualidade do rebanho. Apoio técnico e logístico : Assistência especializada e cessão de maquinário agrícola.

: Assistência especializada e cessão de maquinário agrícola. Fortalecimento de mercados: Incentivo à inserção de produtos em programas institucionais como o PNAE e o PAA.

O sucesso do programa depende da colaboração entre o Legislativo e o Executivo, e a Câmara Municipal de Mundo Novo continuará trabalhando lado a lado com a prefeitura para fiscalizar e garantir que o programa “Mundo Novo Mais Leite” continue a ser um sucesso. A sinergia entre os poderes é fundamental para o progresso do nosso município.