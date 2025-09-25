Projeto Água Limpa retira 4 toneladas de lixo do Rio Paraná

A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou no sábado (20) a 2 edição do Projeto Água Limpa, uma importante ação de preservação ambiental no Rio Paraná e afluentes.

Durante a mobilização, foram recolhidas aproximadamente 4 toneladas de lixo com o apoio de 23 embarcações, reunindo voluntários, equipes da Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, além de servidores e parceiros. A iniciativa também contou com o plantio de 50 árvores nativas na Praia da Amizade, reforçando o compromisso com a recuperação ambiental do local.

A ação teve o apoio da Bello Alimentos, Tim Ribeiro Construtora, Posto Pagé e Morena Ambiental, parceiros que ajudaram a viabilizar a estrutura da atividade.

“É uma alegria ver tanta gente envolvida em uma causa tão importante. Cuidar do meio ambiente também é cuidar do futuro da nossa cidade. Agradeço a cada voluntário e parceiro por fazer parte desse movimento”, destacou o prefeito Thalles Tomazelli.