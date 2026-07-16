Governo de Mundo Novo entrega prêmios do IPTU Premiado 2025

A Prefeitura de Mundo Novo realizou, na manhã desta quinta-feira (16), a entrega dos prêmios da campanha IPTU Premiado 2025. A cerimônia foi conduzida pela prefeita Rosaria Lucca Andrade, que destacou a importância da participação dos contribuintes que mantêm seus tributos em dia, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do município.

Ao todo, foram distribuídos R$ 80 mil em premiações aos contribuintes que quitaram o IPTU até dezembro de 2025 e estavam sem qualquer débito junto ao município. A campanha contemplou um prêmio de R$ 20 mil, um de R$ 15 mil, um de R$ 10 mil, um de R$ 7 mil e dez prêmios de R$ 2 mil, valorizando os cidadãos que cumprem suas obrigações fiscais.

Participaram da solenidade o gerente-geral de Governo, Paulo Lourenço; o secretário municipal de Administração, Leandro Soares; a secretária municipal de Finanças, Thalita Alencar; a procuradora jurídica do município, Talita Estriotto; e o servidor da Receita Municipal, Julio Garcia.

Durante a entrega, a prefeita Rosaria Lucca Andrade ressaltou que o IPTU é uma das principais fontes de recursos para investimentos em áreas essenciais, como infraestrutura, saúde, educação e serviços públicos. Segundo ela, além de garantir descontos e a oportunidade de concorrer aos prêmios, o pagamento em dia fortalece a capacidade de investimento da administração municipal.

“Quando o contribuinte paga seu IPTU em dia, ele ajuda a transformar a cidade. Esses recursos retornam para a população em forma de obras, melhorias e serviços. O IPTU Premiado é uma forma de reconhecer quem contribui com o crescimento de Mundo Novo”, destacou a prefeita.