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16/07/2026
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    Carro carregado com pneus estrangeiros é apreendido pela GM em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um veículo carregado com aproximadamente 88 pneus foi localizado pela Guarda Municipal durante patrulhamento preventivo na Vila Santa Paula, em Guaíra.
    Conforme as informações, a equipe da GM avistou o automóvel estacionado com as janelas abertas e a chave na ignição, sem qualquer pessoa nas proximidades.
    Ao verificarem o interior do veículo, os agentes encontraram pneus de diferentes medidas. Como não havia responsável pelo automóvel no local, o carro e toda a carga foram encaminhados à Receita Federal.
    Segundo a Guarda Municipal, serão realizados os procedimentos necessários para verificar a propriedade do veículo, a procedência dos pneus e a regularidade da mercadoria.
    Com informações: Ponto da Notícia
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