Carro carregado com pneus estrangeiros é apreendido pela GM em Guaíra

Um veículo carregado com aproximadamente 88 pneus foi localizado pela Guarda Municipal durante patrulhamento preventivo na Vila Santa Paula, em Guaíra.

Conforme as informações, a equipe da GM avistou o automóvel estacionado com as janelas abertas e a chave na ignição, sem qualquer pessoa nas proximidades.

Ao verificarem o interior do veículo, os agentes encontraram pneus de diferentes medidas. Como não havia responsável pelo automóvel no local, o carro e toda a carga foram encaminhados à Receita Federal.

Segundo a Guarda Municipal, serão realizados os procedimentos necessários para verificar a propriedade do veículo, a procedência dos pneus e a regularidade da mercadoria.

Com informações: Ponto da Notícia