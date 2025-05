SHOW DE BRUNO CONFIRMADO EM ITAQUIRAI NESTA SEGUNDA-FEIRA

O anúncio foi feito pelo prefeito Thalles Tomazelli, que garantiu a realização do show, reforçando o compromisso da administração com uma programação de qualidade e responsabilidade

A Prefeitura Municipal de Itaquirai confirmou oficialmente, na manhã desta segunda-feira, 12, que o cantor Bruno, da famosa dupla Bruno & Marrone, estará se apresentando hoje à noite na ExpoItaquiraí 2025, mesmo após o susto vivido nos últimos dias. Marrone sofreu uma queda durante um show final de semana, preocupando os fãs. O cantor Marrone, da dupla com Bruno, precisou de passar por uma pequena cirurgia após queda durante show em Goiânia, informou a assessoria. Ele teve uma fratura no dedo esquerdo, além de cinco costelas trincadas. Ele continua internado no Hospital Albert Einstein, na capital goiana, sem previsão de alta. Bruno virá acompanhado de seu filho, Enzo Rabelo, que ficou nacionalmente conhecido com o sucesso da música “Tijolinho por Tijolinho”, e juntos prometem um espetáculo inesquecível para o público de Itaquirai.

O anúncio foi feito pelo prefeito Thalles Tomazelli, que garantiu a realização do show, reforçando o compromisso da administração com uma programação de qualidade e responsabilidade. “Será uma noite especial, com emoção redobrada por tudo que aconteceu. Estamos felizes por contar com Bruno e, agora, com Enzo, neste momento marcante da nossa festa”, declarou o prefeito.

A ExpoItaquiraí 2025 teve início no último sábado, 10, com um grande show da dupla Bruninho & Davi, que animou milhares de pessoas na arena principal. E nesta segunda-feira, o encerramento da programação promete superar todas as expectativas.

Além do aguardado show de Bruno e Enzo Rabelo, a noite também será marcada pela grande final do rodeio em touros, com narração dos consagrados locutores Fágner Rangel e Almir Gambra, dois nomes respeitados no circuito nacional.