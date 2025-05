Apocalipse 13, da Bíblia, viraliza como profecia após nomeação de papa americano; ‘invencionices’, diz pastor

Livro fala sobre o surgimento de duas bestas, uma da terra e outra do mar. A primeira simbolizaria o poder político e a outra, o poder religioso. Nas postagens, isso é visto como sinal do fim dos tempos porque o papa Leão XIV, novo líder da Igreja Católica, é dos Estados Unidos, país mais poderoso do mundo. Pastor explica que trecho, na verdade, era uma crítica ao império romano: “invencionices que para mim são muito perversas, perigosas e alienadoras.”

Após o anúncio nesta quinta-feira (8) do nome do americano Robert Francis Prevost como o novo papa, começaram a pipocar nas redes sociais menções ao Apocalipse, último livro da Bíblia.

As postagens fazem referência a um trecho do capítulo 13, que trata sobre a emergência de duas bestas: uma da terra e outra do mar, que simbolizam, respectivamente, o poder político e o poder religioso.

Como Leão XIV, novo líder da Igreja Católica, é nascido nos Estados Unidos, país mais poderoso do mundo, esse trecho é interpretado como um sinal do fim dos tempos.

Juntam-se a isso os fatos de o nome do novo papa ser Leão – característica da besta da terra, embora essa represente o poder político, e não o religioso – XIV – que por acaso se segue ao 13, número do capítulo.

Trata-se, porém, de uma invencionice, segundo o pastor Kenner Terra, da Igreja Batista Água Branca, doutor em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, professor na Faculdade Instituto Rio de Janeiro (Fiurj) e autor de “O Apocalipse de João: caos, cosmos e o contradiscurso apocalíptico”. Ele explica por que o texto ficou conhecido como fonte para o conceito do “anticristo”.

Toda teoria da conspiração conecta numa narrativa de forma aparentemente óbvia uma imagem completamente sem sentido. É assim que as teorias da conspiração funcionam. Então, pega o nome Leão, o número 13, o papa, e aí começam as invencionices, que para mim são muito perversas, perigosas e alienadoras.

(Paula Paiva Paulo, g1)