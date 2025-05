CAMPO GRANDE TEM A 2ª MAIOR INFLAÇÃO DO PAÍS

Reajuste da energia, medicamentos e alimentos pesaram inflação

Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nesta sexta-feira, 9, e mostra que, em 12 meses, a média de inflação nacional ficou em 5,53%, enquanto a de Campo Grande soma 6,01%, perdendo apenas para Belo Horizonte com 6,12%.

Em abril, pesou no cálculo da inflação o reajuste da tarifa de energia elétrica, estabelecido a partir do dia 8. Além do aumento dos medicamentos e também de itens de alimentação.

No país, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de abril foi de 0,43%, ficando 0,13 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de março (0,56%). Esse foi o maior IPCA para um mês de abril desde 2023 (0,61%).