A festa é uma das maiores da região, com destaques na edição 2025

Uma das maiores festas do Cone Sul, a ExpoItaquiraí 2025, será realizada neste final de semana, entre os dias 10 e 12 de maio, no Pavilhão de Eventos. Com uma programação imperdível e completa, a festa que é gratuita promete bater mais um recorde de público.

Todas as noites haverá rodeio profissional, shows, praça de alimentação, exposições e, pela primeira vez, um presente especial para as famílias: O parque de diversões será totalmente gratuito para as crianças. Uma iniciativa da Prefeitura de Itaquiraí que garante alegria para os pequenos e alívio para o bolso dos pais. Mais do que lazer, a ExpoItaquiraí movimenta a economia, gera empregos temporários, aquece o comércio e valoriza os produtores e empreendedores locais.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

Sábado – 10 de maio

20h30 – Abertura oficial

21h00 – Início do rodeio, com narração de Fagner Rangel

23h30 – Show com Bruninho & Davi

Após o show – Muito pagode com o Grupo Humildemente

???? Domingo – 11 de maio

20h30 – Continuação do rodeio

23h00 – Show com Luiz Goiano & Girsel da Viola

Após o show – Pagode ao vivo com o Grupo Humildemente

???? Segunda-feira – 12 de maio

20h30 – Grande final do rodeio, com narração de Almir Cambra

Entrega das premiações

Show de encerramento com Bruno & Marroni

Encerramento com muito pagode do Grupo Humildemente

Entrada gratuita todos os dias.

Traga sua família e venha celebrar com a gente essa grande festa feita para o povo de Itaquiraí!

A ACIITA em parceria com a Prefeitura estará disponibilizando ônibus para transporte pessoas da zona rural para a cidade para poderem participar desta grande festa popular, realizada pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado e Associação Comercial, com apoio do comércio local.

(Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí)