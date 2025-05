ASL aborda Lino Vilachá – “Clube de leitura” – Evento na Capital

Nesse evento haverá a participação da também imortal Raquel Naveira, que analisará junto com as organizadoras do projeto a trajetória de Vilachá.Para Lenilde Ramos, que estuda e conhece o trabalho de Lino Vilachá, tendo convivido com ele em trabalhos no Hospital São Julião, o destaque que a ASL permite ao escritor através de suas leituras “é um digno reconhecimento a um homem que teve espiritualidade, esperança, perseverança e uma vida de grande dedicação pelo humanismo”.