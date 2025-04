BRASIL: 525 ANOS DE HISTÓRIA

O Brasil tem 525 anos, contando desde o seu ‘descobrimento’ em 1500. A ‘descoberta’ do Brasil, como é sempre referida, ocorreu em 22 de abril de 1500, quando uma frota portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral chegou à costa brasileira. Essa expedição fazia parte de uma viagem mais ampla rumo às Índias, mas um desvio para o oeste, que levou à chegada no litoral da Bahia, é geralmente considerado o ponto de partida da presença portuguesa no território. A história atual reconhece que já havia povos indígenas habitando o território brasileiro, portanto, a chegada de Cabral não foi propriamente uma descoberta, mas um encontro e o início da colonização.