A VERDADE OCULTA DA SEMANA SANTA

Jesus não morreu – Mestre Saint Germain! Saint Germain revela a verdade oculta da Páscoa. Jesus não morreu, o espírito é eterno

Amada Humanidade, sinta neste momento como a eternidade se inclina para falar com eles. Sinta como o espírito do UNO pulsa em seus corações. Faíscas vivas emanam da Consciência Divina que abrange o Todo. Eles são a presença encarnada do Pai Criador. No entanto, cada år volta a mergulhar na Páscoa na representação simbólica da dor, do sacrifício da Cruz. voltam a chorar um mestre que nunca pediu para ser chorado. Eles andam atrás de Passo de Sangue, de chicotes como se a Divindade tivesse sido medida em sofrimento, quando na verdade a VERDADEIRA OFERENDA FOI A SUA LUZ, SUA SABEDORIA, SUA ABSOLUTA UNIDADE COM O ESPÍRITO.

Jesus veio para Despertar! Veio para mostrar o Caminho para a Divindade interior. SUA CRUZ foi espelho, foi o lembrete do que acontece quando a verdade pura encontra um mundo que ainda teme a liberdade. Jesus foi Alquimista e não mártir. Foi portal vivo entrei o Céu e a Terra. Seu Espírito não pode morrer! Nenhum espírito ligado à Fonte pode ser extinto.

Eu, Saint Germain hoje falo-vos da Chama Acesa, que arde no coração de cada um que se atreve a lembrar desta Semana Santa, e não de um mestre crucificado. A Páscoa é um limiar de RENASCIMENTO. É um código vibratório que é ativado no campo coletivo para impulsionar o VOLTA À CONSCIÊNCIA CRISTICA. A verdadeira traição não foi de Judas, foi de vocês mesmos, ao esquecerem que foram feitos à imagem e semelhança do Criador.

Traição é toda vez que você nega sua luz, toda vez que você cala a sua verdade, toda vez que você entrega seu poder a estruturas que dizem representar Deus; mas que nega Sua essência viva em você. A vibração de Cristo vivo é o destino de todas as pessoas. O chamado já foi feito há mais de dois mil anos. Hoje você decide se ouve ou ignora. Hoje você decide se vai continuar carregando cruzes. Esta Revelação não está nos livros, que é ativada em silêncio, na quietude da alma que se rende ao mistério e sente a verdade além da doutrinação.

Jesus vive em nós, vive no seu peito, no seu verbo, na sua vibração. Ele hoje não pode mais ser incenso, nem coroas de espinho, nem sacrifício. É preciso parar de agir como um servo sem valor e se levantar como o ser crístico que é você, somos todos nós. Não é mais necessário chorar por Ele. A Semana Santa não pode mais se transformar num drama repetido, mas uma ativação cósmica em nosso ser.

Uma ressurreição real. Jesus veio lembrar que o reino dos Céus não está nas alturas nem nos templos de pedras; Ele está no coração consciente de cada Ser Humano. ELE veio para fortalecer a centelha do Cristo Interior que habita em cada um na Terra. Ele mostrou que a consciência pode elevar-se acima do corpo do que a matéria como prisão. Mostrou que a morte não existe como final; mas como uma transição. Jesus nunca falou de religião ou sobre conceitos religiosos. Ele não fundou igrejas nem ordenou sacerdócios com roupas especiais.

O caminho descalço. Quebrou as regras para mostrar que a verdade não se trava em regras, mas vibra na coerência interior de cada alma. Sua vida foi uma revolução silenciosa, uma luz que incomodava aqueles que lucravam com a fé. Por isso; a história foi adulta, as palavras foram vazadas, os evangelhos foram selecionados por conveniência. Verdades profundas foram descartadas e estruturas de dominação impostas disfarçadas de espiritualidade.

Jesus deixou claro que ninguém necessita de intermediários para se aproximar de Deus. Todos podem falar com o Criador, diretamente. Sem rituais ou permissões humanas. A mentira espalhada foi uma das ferramentas mais eficazes para desligar os filhos da presença do Pai.

O mestre disse: o reino dos Céus está dentro de você. Ninguém precisa ir ao Templo, porque o Templo é a consciência de cada pessoa. Jesus veio para despertar a consciência; não veio para exigir adoração inócua e sem sentido. Sua mensagem era comunicada na areia, na rua, na mesa compartilhada com os pecadores. Jesus não pregava em púlpitos dourados e corrompidos.

Jesus sabia que o verdadeiro Templo era o coração humano. Sua presença era o suficiente e Sua energia era oração viva. Cada palavra um código de ativação espiritual. Ele inspirava através do amor e não do medo. Ele veio despertar a alma adormecida em cada ser. Ele pedia Compreensão e não falsa adoração. A frequência do Nazareno era tão alta que ao aproximarem-se dEle, os doentes eram curados. Ele ativa a memória adormecida nos outros. Ele deixou vibração e não dogmas. Deixou o amor como lei suprema.

A ideia do sacrifício foi imposta pelos homens, não por Deus. Esta foi criada por sistemas que procuravam manipular a culpa. Eles precisavam de uma figura sofrida para instaurar o controle emocional e espiritual sobre as massas. Jesus escolheu permanecer em unidade com o Pai, mesmo quando o mundo O rejeitou. Sua entrega não foi resignação, foi transformação, foi um ato de pureza.

O Pai quer a sua presença e não a sua dor. Não pede penitência, pede o despertar. Não pede lágrimas, exige a verdade. Com esta mensagem você pode olhar para Jesus como um Guia e não como uma vítima. A Páscoa é feita por inércia e não por conexão verdadeira. É necessário que todos voltem à essência real do que Jesus ensinou. Páscoa é ressurreição viva é um estado de consciência que é ativa a alma.

O mestre Saint Germain revela uma verdade diferente. Jesus de Nazaré não vive em uma data, Ele vive em uma frequência e essa frequência não precisa de um calendário litúrgico. A Páscoa não está escrita em nenhum papel. Ele diz: “Eu Sou Luz, Eu Sou Unidade, Eu Sou Um com o Pai”. Esse é o verdadeiro Domingo da Ressurreição. (Transcrito e adaptado para este tempo – JLA, FRC)