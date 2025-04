SURGE NAVIRAÍ NO ANO DE 1952

Cidade de Naviraí, a princípio era Vera Cruz

Um grupo de fazendeiros do interior de São Paulo constitui a Colonizadora Vera Cruz – Mato Grosso, lança um núcleo fundiário no Sul de Mato Grosso e para sediar a área rural, funda em 16 de abril de 1952, a cidade de Naviraí, a princípio Vera Cruz. O projeto visava a exploração da terra por um processo de integração, ou seja, a convivência harmoniosa entre grandes e pequenas propriedades. Daí, intermeando fazendas com pequenas parcelas, deu-se início à ocupação econômica do cone sul de Mato Grosso.

Os pioneiros da exploração foram Virgilio Fioravante, Florêncio Fioravanti, Vanher Fioravanti, dr. Renato Fioravanti, Irio Spinardi, Vicente Ottoboni, Luiz Ottoboni, Batista Ottoboni Neto, João Nicolau, Vicente Scarabotolo, Ariosto da Riva, Ismael Ferreira Coimbra, Carlos Alberto de Souza Brito, Mário Belonhesi, José Marques Guimarães, Everaldo Marchioni, Homero Ferreira e João Batista Menin.*

Município em 11 de novembro de 1963, desmembrando-se de Caarapó, Naviraí é a principal cidade do extremo Sul do Estado de Mato Grosso do Sul.

(FONTE: *Correio Paulistano SP, 12 de abril de 1953).