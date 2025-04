A ExpoItaquiraí 2025 vai ser imperdível

De 10 a 12 de maio, a cidade de Itaquiraí vai ferver com muita música, rodeio e diversãoNa sexta-feira, 10, Bruninho e Davi agitam a galera; no domingo, 11, é a vez de Luiz Goiano e Girsel da Viola e, para fechar com chave de ouro, no dia 12, segunda-feira, véspera de feriado, acontecerá o show de Bruno e Marrone.

E não para por aí. Haverá rodeio profissional todas as noites, com narraçãe Fagner Rangel e Almir Cambra, além de uma praça de alimentação deliciosa e uma exposição de produtos locais.

O evento não só garante muita diversão, mas também gera empregos e movimenta a economia local. É a festa, a cultura e o orgulho do povo itaquiraiense.

Ninguém pode ficar de fora. O evento será imperdível todos os dias, em Itaquiraí…