PREFEITURA DE JAPORÃ FAZ LIMPEZA URBANA EM JACAREÍ

A Prefeitura de Japorã está promovendo um amplo serviço de limpeza urbana no distrito de Jacareí, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Agricultura. A ação inclui a capina, aplicação de veneno e rastelamento das áreas públicas, garantindo um ambiente mais organizado e seguro para os moradores.

O trabalho está sendo realizado nas calçadas, áreas ao redor do distrito , cemitério e na pista de caminhada, um espaço muito utilizado pela população para lazer e prática de atividades físicas. Segundo o secretário de Infraestrutura, Renner, essa iniciativa faz parte do cronograma de manutenção do município e visa manter a cidade limpa e bem cuidada.

Já o secretário de Agricultura, Luiz da Silva (Luizão), destacou que a colaboração entre as secretarias fortalece as ações do município, otimizando os recursos e garantindo melhores resultados para a população.

A gestão municipal segue investindo na conservação dos espaços públicos, reforçando o compromisso de oferecer mais qualidade de vida aos cidadãos. A Prefeitura de Japorã continua trabalhando com dedicação e responsabilidade para garantir serviços de excelência para a população.