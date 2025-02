Sindicato Rural de Campo Grande tem novo presidente

Empresário Eduardo Monreal assume com desafio de dar mais eficiência a produção

O empresário Eduardo Monreal foi eleito presidente do SRCG (Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho) para o triênio 2025-2027. Com vasta experiência no agronegócio, ele assume o desafio de fortalecer a representação dos produtores rurais e promover o desenvolvimento do setor agropecuário na região.

Monreal destaca a continuidade do trabalho das gestões anteriores como uma prioridade. Entre os focos de sua gestão, estão a melhoria dos serviços de energia e das estradas rurais, essenciais para o escoamento da produção, além de expandir a oferta de assistência técnica aos produtores.

“A logística precisa melhorar para que os produtores tenham mais eficiência. Além disso, vamos trabalhar para que o produtor tenha acesso a informações sobre preços e negociação, garantindo planejamento e resultados financeiros mais positivos”, explica.

(Marcus Moura– Publicado em08/02/2025)