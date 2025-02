ANGELINO DE OLIVEIRA: 107 ANOS DE TRISTEZA DO JECA

Este ano, “Tristeza do Jeca” completa 107 anos de existência. Composta por Angelino de Oliveira, essa moda é uma das mais belas e marcantes da música caipira. Sua melodia e letra retratam as angústias do homem do campo, tornando-se um verdadeiro hino das rodas de viola.

A inspiração para “Tristezas do Jeca” veio da própria vivência de Angelino de Oliveira, que explicou que cada verso da canção representa uma tristeza diferente do caboclo. Gravada pela primeira vez em 1926 por Patrício Teixeira, a música ganhou interpretações memoráveis ao longo do tempo, sendo a de Tonico e Tinoco uma das mais icônicas. Seu sucesso se deve à profundidade da letra e à autenticidade do sentimento que transmite. Angelino, nascido em Itaporanga (SP) em 1888, viveu em Botucatu, onde se apaixonou pela música caipira. Além de compositor, trabalhou como comerciante, dentista, escrivão e radialista. Entre suas obras, “Tristezas do Jeca” se destaca ao lado de “Incruziada” e “Moda de Botucatu”, consolidando sua importância na cultura sertaneja.