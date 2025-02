ALVARO MUNERO: “TOURADA, NUNCA MAIS”

Durante uma tourada tensa, o matador Alvaro Munero fez o impensável. Enquanto a multidão aplaudia, querendo o próximo movimento dramático, ele abruptamente afastou-se do touro, caminhou até a beira da arena e sentou-se. A multidão rugindo caiu em silêncio atordoado.

Numa pós-entrevista que veio do seu coração, Alvaro partilhou este momento que alterou a sua vida que levou à sua decisão:

“Em um momento esqueci a existência dos chifres. Tudo o que conseguia ver eram os olhos dele, ali parados, não com raiva, mas com algo muito mais profundo-inocência. Ele não estava a atacar-me, estava apenas a olhar para mim, a implorar sem palavras pela sua vida. Foi aí que me veio à cabeça que este não é um animal que estou a lutar; isto é uma coisa viva que queria viver tanto quanto eu.”