Câmara de Japorã realiza sessão do Cine Câmara e amplia acesso à cultura

A Câmara Municipal de Japorã promoveu mais uma edição do Cine Câmara, projeto que transforma o plenário em sala de cinema e leva sessões gratuitas à população.

A iniciativa, realizada em parceria com o Instituto Curumins, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal do Brasil, busca democratizar o acesso ao audiovisual e valorizar produções regionais.

Além das exibições na Câmara, o projeto também terá sessões itinerantes em escolas do distrito de Jacareí e na Aldeia Porto Lindo, ampliando o alcance cultural.

O presidente da Câmara, Gabriel Klasmann, destacou a importância da ação. “É uma iniciativa que aproxima a comunidade da cultura e também do espaço público, fortalecendo a cidadania por meio do conhecimento e da arte”, afirmou.

O Coordenador do projeto Cine na Câmara, Walter J Silva, explicou que esta iniciativa é o início de um marco na cultura de Japorã. “Estamos ainda nas primeiras sessões, fazendo testes com equipamentos, som, transmissão e também o horário. Particularmente não vejo a hora de levarmos isto ao públicos das Aldeias e também ao alunos do Distrito de Jacarei. A melhor idade também será atendida”, conclui ele.

O Cine Câmara integra a rota do Cine MS e reforça o compromisso com a inclusão cultural no município.