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    Força Tática apreende 17 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Mundo Novo; prejuízo ao crime é estimado em R$ 850 mil

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    TaNaMidiaNavirai –

    Na noite da última terça-feira (29), a equipe da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí realizou a apreensão de uma grande quantidade de cigarros contrabandeados no município de Mundo Novo.

    A ação ocorreu durante patrulhamento na região, com foco na identificação de possíveis entrepostos e esconderijos utilizados para a guarda de veículos furtados. Durante as diligências, os policiais localizaram um grande carregamento de cigarros de origem estrangeira, totalizando 17 mil pacotes do produto oriundo do Paraguai.

    Conforme levantamento da Polícia Militar, a apreensão representa um impacto significativo nas operações de contrabando na faixa de fronteira, gerando um prejuízo estimado ao crime de aproximadamente R$ 850 mil.

    Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado e não houve registro de prisões no local. Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo para os procedimentos legais cabíveis.

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